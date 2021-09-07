Körfezde flamingolardan görsel şölen
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Körfezde flamingolardan görsel şölen

Körfezde flamingolardan görsel şölen
Habermetre - Haberler | Toplum

Kocaeli'de yapılan arıtma tesisleri İzmit Körfezinin temizlenmesinde ve kuşların göç yolunda konaklama merkezi olmasında önemli rol oynadı.

Kocaeli'de yapılan arıtma tesisleri İzmit Körfezinin temizlenmesinde ve kuşların göç yolunda konaklama merkezi olmasında önemli rol oynadı. Her geçen gün daha da temiz hale gelen körfez, göz alıcı renkleriyle görsel şölen oluşturan flamingoların değişmez adresi oldu. Uzun ince bacakları, eğri boyunları ve gül rengindeki tüyleriyle flamingolar, sonbaharın bu ilk günlerinde yine İzmit Körfezine misafir oldu.

KİRLİLİKTEN ESER KALMADI

Bir zamanlar çevre kirliliği ile anılan, gri bir görünüm ve pis bir koku nedeniyle yanına yanaşılamayan İzmit Körfezi, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı arıtma tesisleri, alt yapı çalışmaları, havadan, karadan ve denizden devam eden sıkı denetlemelerle eski güzel günlerine geri döndü. Su altı ve su üstü canlı varlığının her geçen gün arttığı İzmit Körfezi, sıcak bölgelere göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek için tercih noktası.

FLAMİNGOLAR İZMİT KÖRFEZİNDE

Her yıl olduğu gibi bu yılda İzmit Körfezi, güzel renkleri, uzun bacakları ve kıvrımlı boyunlarıyla dikkat çeken flamingoların uğrak noktası haline geldi. Suyun üzerinde dinlenen ve zaman zaman yiyecek arayan flamingolar, bölgede görünüşleriyle de dikkat çekiyor. Renkleriyle görsel şölen yaşatan flamingolar, kartpostallık görüntüler oluşturuyor.

7/24 GÖZETİM ALTINDA

Göç eden su kuşlarının dinlenmek ve beslenmek amacıyla mesken tuttuğu körfez, şu anda flamingolar başta olmak üzere birçok su kuşuna ev sahipliği yapıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince sık sık temizlenen sulak alan, avlanma yapılmaması için ilgili müdürlüklerce koruma altına altında.

Sulak alan, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ekiplerince 7/24 gözetim altında tutuluyor.

Kaynak: Habermetre

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