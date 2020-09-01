Körfez zabıtası denetimlerini sürdürüyor
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Körfez zabıtası denetimlerini sürdürüyor

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Körfez zabıtası denetimlerini sürdürüyor
01.09.2020 17:17 | Son Güncelleme: 01.09.2020 17:22

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından şehrin birçok noktasında bulunan bakkal ve marketlerde denetim gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, başta gıda ürünleri olmak üzere vatandaşların birçok alanda sağlıklı ve güvenli bir alışveriş yapması amacıyla denetimlerini sürdürüyor. Ekipler bu kapsamda Mimar Sinan Mahallesi'nde ve Hacı Osman Mahallesi'nde bulunan işletmelerde denetimlerde bulundu. Denetimler kapsamında iş yeri açmak ve çalıştırabilmek için temin edilmesi gereken resmi belgelerin olup olmadığı, genel temizliğinden, ambalaj ürünlerin son kullanma tarihleri gibi birçok başlıkta denetimler gerçekleştiren ekipler, kontrollerde çeşitli uyarılarda da bulundu. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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