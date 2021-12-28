Körfez uzlaşısıyla 2021'e başlayan Katar, ekonomide olumlu gelişmelerle yılı bitiriyor

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Katar yaklaşık 3,5 yıl süren Körfez krizinde uzlaşıyla başladığı 2021'de ekonomik alanda olumlu gelişmeler kaydetti.

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır'ın, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmesi ve ekonomik ambargo uygulamasıyla başlayan Körfez krizi, bu yıl 5 Ocak'ta Suudi Arabistan'ın El-Ula kentinde yapılan 41. Körfez İşbirliği Konseyi Zirvesi'nde sağlanan uzlaşıyla sona erdi.

Dünyanın en büyük sıvılaştırılmış doğal gaz üreticisi ve ihracatçısı olan Katar ile komşuları arasındaki ekonomik ilişkilerin yeniden başlaması karşılıklı ticaret ve turizm açısından da olumlu gelişmelerin yaşanmasına yol açtı.

Körfez uzlaşısının yanı sıra Katar'ın FIFA Arap Kupası gibi etkinliklere ev sahipliği yapması özellikle Kovid-19 salgını sürecinde ülke ekonomisine büyük katkı sağladı.

Tüm bu gelişmeler sonucu 2021'in ikinci çeyreğinde Katar'ın gayrisafi yurt içi hasılasında yüzde 4'lük büyüme kaydedildi.

Reform adımları

Katar hükümeti bu yıl iş gücü piyasasında reform için bazı olumlu adımlar attı. Bu kapsamda, asgari ücret yüzde 25 artırılarak işçi ve ev hizmetlilerinin ücretleri yaklaşık 274 dolar oldu.

Söz konusu adımın ise Katar'ın 2022 sonunda düzenleyeceği FIFA Dünya Kupası'nın yaklaşmasıyla kapsamlı işçi reformları çerçevesinde atıldığı ifade ediliyor.

Uluslararası Para Fonu (IMF) da konuyla ilgili açıklamasında, Katar'ın reform programının, uzun vadeli büyümeyi teşvik etmek amacıyla ekonomiyi çeşitlendirme çabalarının temel taşı olduğunu belirtiyor.

Katar yine ekonomiyi destekleme çabaları kapsamında Haziran 2021'de Katar Ekonomi Forumu'nun ilkini düzenledi. Foruma, iş dünyasından önemli isimler, devlet başkanları ve üst düzey politikacılar katıldı.

Toplantıda konuşan Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ülkesinin sıvılaştırılmış doğal gaz üretimini 2026'ya kadar yüzde 40 artırarak 110 milyon tona çıkarmayı hedeflediğini açıkladı.

Yatırıma teşvik

Öte yandan Katar hükümeti, yabancı yatırımcıları ülkeye çekmek için ekonomik mevzuat geliştirme çabalarını sürdürüyor.

Bu çerçevede Katarlı olmayan sermaye sahiplerinin yatırımlarını düzenleyen kanunlarda bazı değişikliklere gidildi.

Hükümet ayrıca, 2021 yılında Yatırım ve Ticaret Mahkemesi kurulmasını öngören bir yasa çıkardı.

Dünya Kupası'na hazırlık

Katar tüm bu adımlarla, ekonomisini çeşitlendirmek ve petrol gelirlerine bağlılıktan kurtulmak için çaba sarf ediyor.

FIFA Dünya Kupası hazırlıkları kapsamında da hizmet sektörüne ağırlık veren Doha yönetimi, dünyanın dört bir yanından gelecek milyonlarca taraftar ve turisti en güzel şekilde ağırlamak istiyor.

AA / Serdar Bıtmez - Son Dakika Haberleri

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