Körfez uzlaşısının ardından ilk kez atanan Suudi Arabistan Büyükelçisi, Katar Emiri'ne güven mektubunu sundu
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Körfez uzlaşısının ardından ilk kez atanan Suudi Arabistan Büyükelçisi, Katar Emiri'ne güven mektubunu sundu

Körfez uzlaşısının ardından ilk kez atanan Suudi Arabistan Büyükelçisi, Katar Emiri'ne güven mektubunu sundu
Anadolu Ajansı / Hacer Başer - Haberler | Güncel

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ocak ayında sağlanan Körfez uzlaşısının ardından ilk kez ülkeye atanan Suudi Arabistan Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan'ı kabul etti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, ocak ayında sağlanan Körfez uzlaşısının ardından ilk kez ülkeye atanan Suudi Arabistan Büyükelçisi Mansur bin Halid bin Ferhan'ı kabul etti.

Suudi Arabistan resmi haber ajansı SPA'da yer alan habere göre, Büyükelçi Mansur bin Halid bin Ferhan, Katar Emiri Şeyh Temim'e güven mektubunu sundu.

Mektubu kabul eden Katar Emiri, Bin Ferhan'a "iki ülkenin tarihi ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirme görevinde" başarılar diledi.

Suudi Büyükelçi de iki ülke arasındaki ilişkileri güçlendirme konusunda istekli olduğunu ifade etti.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre de Şeyh Temim, Emirlik Divanı'nda gerçekleşen kabulde, Suudi Arabistan'ın yanı sıra Nijerya, Kore, Ekvator Ginesi ve Kolombiya büyükelçilerinin güven mektubunu teslim aldı.

Katar Emiri, büyükelçilere, görevlerinde başarılar dileyerek, ülkeleri ile Katar arasındaki ilişkilerin daha da gelişmesi ve büyümesi temennisinde bulundu.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar ise bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, uzlaşının ardından mayıs ayında Suudi Arabistan'a bir ziyarette bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hacer Başer

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