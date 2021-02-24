Körfez uzlaşısının ardından Bahreyn'den Katar'a ilk ziyarette ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapıldı

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'den ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapan yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar Dışişleri Bakanı Muhammed bin Abdurrahman Al Sani'nin, Bahreynli mevkidaşı Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani'den ikili görüşmeleri başlatma çağrısı yapan yazılı bir mesaj aldığı bildirildi.

Katar resmi haber ajansı QNA'da yer alan habere göre, Katar Dışişlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Sultan bin Said el-Merihi, Bahreyn Dışişleri Bakan Vekili Buvahid Mubarek Seyyar ile başkent Doha'da bir araya geldi.

Görüşmede Seyyar'ın, Merihi'ye Zeyyani'den Al Sani'ye iletilmek üzere getirdiği yazılı bir mesaj teslim ettiği kaydedildi.

Merihi mesajın içeriğine ilişkin bilgi vermedi.

Ancak Bahreyn resmi haber ajansı (BNA), Seyyar'ın Bahreyn Dışişleri Bakanı Zeyyani'nin Katarlı mevkidaşı Al Sani'ye yazılı mesajını iletmek için Katar'ı ziyaret ettiğini kaydetti.

Mesajda taraflar arasında askıda kalan konularla ilgili ikili görüşmeleri başlatmak için Katarlı bir heyet gönderilmesi davetinin yinelendiği aktarıldı.

Bu, Bahreynli bir yetkilinin, Körfez uzlaşısının ardından uzlaşıyı uygulamaya koyma konusu görüşmek için Katar'ın başkenti Doha'ya yaptığı ilk ziyaret.

Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani, 7 Şubat'ta sanal ortamda gerçekleştirilen parlamento toplantısında yaptığı konuşmada, 11 Ocak'ta ülkesinin Katar'a 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nin sonuçlarının hayata geçirilmesi ve iki ülke arasındaki askıda bekleyen meselelerin görüşülmesi için bir mektup gönderdiğini, davete Doha yönetiminin cevap vermediğini belirtmişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra varılan uzlaşı

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, suçlamaları reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç vermişti.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta, Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurmuştu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. KİK Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırıldığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Serdar Bıtmez