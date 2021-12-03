Körfez ülkeleriyle krize neden olan Lübnanlı Bakan bugün istifasını sunacak

KÖRFEZ, KOCAELİ (AA) - Lübnan ile bazı Körfez ülkeleri arasında diplomatik krize yol açan Lübnan Enformasyon Bakanı George Kardahi, bugün istifasını sunacağını açıkladı.

Bakan Kardahi, dünden bu yana istifa edeceği yönünde çıkan haberler e ilişkin yerel bir televizyona açıklamalarda bulundu.

Başkent Beyrut'taki Enformasyon Bakanlığı binasında öğleden sonra basın toplantısı düzenleyeceğini söyleyen Kardahi, burada istifasını duyuracağını belirtti.

Kardahi, Lübnan ve Suudi Arabistan arasındaki krizin çözümünün kapılarını açmak için istifa etmek istediğini dile getirdi.

Lübnan ile Körfez ülkeleri arasındaki kriz

Lübnan Enformasyon Bakanı Kardahi, daha önce katıldığı belirtilen ve 27 Ekim'de yayımlanan bir televizyon programında, Yemen'deki tutumu nedeniyle Suudi Arabistan'a yönelik suçlayıcı ifadeler kullanmıştı.

"Hizbullah gibi Husilerin de silahlı bir örgüt olarak kendi toprağını savunduğunu düşünüp düşünmediğine" ilişkin soruya Kardahi, "Tabii ki toprağını koruyor. Şahsi görüşüm, Yemen'de bu savaşın sona ermesi gerekiyor. Savaş uçaklarıyla evler, binalar, köyler ve şehirler saldırılara maruz kalıyor." yanıtını vermişti.

Kardahi'nin özellikle Riyad yönetiminin tepkisini çeken ifadeleri üzerine Lübnan Başbakanı Necib Mikati, yazılı bir açıklama yayımlamıştı. Mikati, Kardahi'nin açıklamalarının hiçbir şekilde Lübnan'ın Arap ülkeleri ve özellikle Suudi Arabistan ile siyasetini yansıtmadığını bildirmişti.

Buna rağmen Suudi Arabistan ve Bahreyn 29 Ekim'de, Kuveyt ve Birleik Arap Emirlikleri 30 Ekim'de, Yemen de 2 Kasım'da Lübnan'daki büyükelçilerini geri çağırmıştı.

AA / İdiris Okuduci - Son Dakika Haberleri

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