Körfez ülkelerinde Kovid-19 vakaları artıyor Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 512'ye, Kuveyt'te 993'e, Umman'da 484'e yükseldi.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka sayısı Katar'da 2 bin 512'ye, Kuveyt'te 993'e, Umman'da 484'e yükseldi.

Katar Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 136 kişinin daha Kovid-19'a yakalandığı ve toplam vaka sayısının 2 bin 512'ye çıktığı belirtildi.

Açıklamada ayrıca, 21 kişinin daha iyileşmesiyle 227 kişinin sağlığına kavuştuğu ifade edildi.

Kuveyt

Kuveyt Sağlık Bakanlığı ise 83 kişide daha Kovid-19 tespit edildiğini ve vaka sayısının 993'e yükseldiğini duyurdu.

Bakanlık, hastalığı yenip sağlığına kavuşan kişi sayısını da 123 olarak açıkladı.

Umman

Umman Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, 27 kişide daha Kovid-19 görüldüğü, böylece vaka sayısının 484'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada 109 kişinin ise iyileşerek taburcu edildiği aktarıldı.

Kaynak: AA