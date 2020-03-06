Körfez Ülkeleri Network'ü açılış etkinliği

06.03.2020 14:36 | Son Güncelleme: 06.03.2020 14:36

Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Yönetim Kurulu Başkanı Simone Kaslowski başkanlığındaki heyet, Dubai'de bir dizi ziyarette bulundu.

TÜSİAD'dan yapılan açıklamaya göre, TÜSİAD heyeti ve Dubai Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Majid Saif Al Ghurair ve beraberindeki heyet, Emirates NBD Başkan Yardımcısı Hesham Al Qassim, Uluslararası Finans Kurumu (IFC) MENA Bölge Başkanı Sufyan Al Issa, DP World Başkanı Sultan Bin Sulayem ile görüşmeler gerçekleştirdi. Bu kapsamında Jebel Ali Serbest Bölgesi (JAFZA) ile Khalifa Sanayi Bölgesi de ziyaret edildi.

Heyet, Türkiye'nin Abu Dabi Büyükelçisi Can Dizdar ve Türkiye'nin Dubai Başkonsolosu Mustafa İlker Kılıç ile görüştü. Başkonsolosluk rezidansında heyet onuruna bir davet verildi.

Ziyarette Dubai merkezli Körfez Network'ün açılışı vesilesiyle "Türkiye ile Körfez Ülkeleri Arasında Ekonomik İşbirliği Fırsatları" başlıklı bir panel ve bölge iş dünyası ile tanışma kokteyli düzenlendi.

Açılış etkinliğine bölge iş dünyasının önemli temsilcileri, Dubai'de yerleşik Türk iş insanları ile profesyonellerin yanı sıra Dubai Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Majid Saif Al Ghurair katıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Dubai Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Majid Saif Al Ghurair, iş dünyaları arasında iş birlikleri ve diyaloğun önemini vurgulayarak, Dubai Ticaret ve Sanayi Odası olarak TÜSİAD ile iş birliklerinin bundan sonra artarak devam etmesini planladıklarını belirtti.

TÜSİAD Başkanı Simone Kaslowski ise şunları kaydetti:

"Körfez bölgesinin ticaret ve yatırım ilişkilerimizdeki ağırlığının artmasıyla birlikte, 3 yıl önce TÜSİAD bünyesinde bir Körfez İşbirliği Konseyi Ülkeleri Ağı kurduk. Daha sonra, Körfez ülkelerindeki varlığımızı güçlendirmek ve Türk iş dünyasıyla bölge arasında sağlam bir bağ oluşturabilmek için Dubai merkezli bir Körfez Network kurma kararı aldık. Orta Doğu, Körfez ve Afrika'yı içeren bölgenin iş dünyası merkezi olması, mükemmel altyapısı ve üst düzey yatırım ortamı ile Dubai'nin, yeni kurulan Körfez Network için en uygun merkez olduğunu düşünüyoruz."

3 yıldır TÜSİAD bünyesindeki Körfez Ağı'nın başkanlığını yürüten Bilgün Gürkan, Körfez ülkelerinin Türkiye'nin toplam ticaretindeki payının son 10 yılda yüzde 2,9'dan yüzde 4,3'e yükseldiğini, geçen yıl bölgeden Türkiye'ye gelen yatırımın, toplam doğrudan yabancı yatırımın yüzde 12'sine tekabül ettiğini ve bu verilerin sevindirici olduğunu, fakat ticaret ve yatırım ilişkilerin daha da gelişme potansiyeli olduğunu belirtti.

Dubai merkezli Körfez Network'ün Koordinatörü Arda Cenk Tokbaş ise Dubai'de bulunduğu 20 yılı aşkın sürede ilişkilerin güçlendirilmesinin ve olumlu tecrübelerin paylaşılmasının hayati olduğunu belirterek, Körfez Network ile Türk girişimcileri, iş insanlarını ve profesyonelleri bir araya getirerek bölgedeki iş dünyasına güçlü ve güvenilebilir bir ortak sunulacağını ve özel sektörler arasında iş birliğinin geliştirileceğini kaydetti.

Dubai merkezli Körfez Network'ü ile Washington, Brüksel, Londra, Berlin, Paris, Pekin, Şangay, Silikon Vadisi gibi dünyanın önde gelen iş merkezlerinde güçlü üye ve iletişim ağları mevcut olan TÜSİAD'ın çok önemli bir iş merkezi olan Körfez Bölgesi'ndeki mevcudiyeti ile etkinliğini arttırması ve bölge iş dünyasına Türkiye'yi ve yatırım ortamını tanıtması hedefleniyor.

Kaynak: AA