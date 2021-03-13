Körfez ülkeleri kum fırtınasının etkisi altında
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Körfez ülkeleri kum fırtınasının etkisi altında

13.03.2021 15:27 | Son Güncelleme: 13.03.2021 15:48
Körfez ülkeleri kum fırtınasının etkisi altında

Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı bazı Körfez ülkelerini etkisi altına alan kum fırtınasının devam edeceği uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan'ın da aralarında yer aldığı bazı Körfez ülkelerini etkisi altına alan kum fırtınasının devam edeceği uyarısı yapıldı.

Suudi Arabistan resmi ajansı SPA'da yer alan habere göre, başkent Riyad ve ülkenin doğu kesiminde yoğun toz bulutu ve şiddetli rüzgar hakim.

Haberde, kum fırtınasının şiddetli rüzgarla birlikte etkisini, Necran, Mekke ve Medine şehirlerinin bir kısmına taşıyacağı kaydedildi.

Umman resmi ajansı ONA'da geçen haberde de başta başkent Maskat olmak üzere ülkenin bazı bölgelerinde kum fırtınası meydana geldiği ifade edildi.

Rüzgarın etkisiyle hızını artıran ve hayatı olumsuz etkileyen toz bulutları nedeniyle görüş mesafesinin azaldığı aktarıldı.

Bahreyn'de de fırtına uyarısı

Öte yandan Bahreyn resmi ajansı BNA, ülke genelinde kum fırtınasının etkili olacağını duyurdu.

Bahreyn merkezli Ahbar el-Halic gazetesi, yola çıkan ve araç kullanan vatandaşlara gerekli güvenlik önlemlerini almaları uyarısı yaptı.

Kuveyt'te ise dün etkili olan toz bulutlarının ardından bugün havanın normale dönmeye başlayacağı bilgisi paylaşıldı.

Kuveyt Limanlar Kurumu, dün kum fırtınası nedeniyle üç limandaki deniz trafiğinin durdurulduğunu açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Tüfekçi Gülay

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