Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı komite toplantıları yüzyüze gerçekleşti
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Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı komite toplantıları yüzyüze gerçekleşti

Körfez Ticaret Odası Temmuz Ayı komite toplantıları yüzyüze gerçekleşti
Bültenler - Haberler | Güncel

Körfez Ticaret Odası komite toplantı salonunda gerçekleştirilen toplantılarda komite üyeleri ile gündem maddeleri teker teker görüşüldü.

GÜNDEM YOĞUNDU

Gündem maddelerinde üye ziyaretleri, komite üyeleri oryantasyon programı, akademik danışmanımız ile yürütülen algı ve bilinirlik çalışmaları, yeni dönem stratejik plan, Temmuz ayı meclis toplantısı üye tanıtımı, Temmuz ayı meclis toplantısı komite sunumu gündem maddelerini oluştururken. Bayram sonrası pandemi tedbirlerine de dikkat edilerek üye ziyaretlerinin başlatılmasına karar verildi.

İNŞAAT KOMİTESİNDE RUHSAT, İSK N VE LABRATUVAR İŞLEMLERİ GÖRÜŞÜLDÜ

Körfez Ticaret Odası inşaat komitesinde gündeme ek olarak Körfez Belediyesi ruhsat ve iskân çalışmaları, Laboratuvar işlemleri, Bayram sonrasında ilgili kurumların katılımı ile toplantılar organize edilmesi ve istişare toplantılarının arttırılması görüşüldü.

NAKLİYE KOMİTESİNDE ADR VE U-ETDS SORUNLARI KONUŞULDU

Nakliye komitesi ile yapılan toplantıda sektör sorunları detaylı olarak konuşulurken Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'ne yazılmak üzere belli konular ele alındı.ADR'si olmayan araçların muayene istasyonlarında yaşadıkları sorunlar başta olmak üzere; Ulaştırma Elektronik Takip ve Denetim Sistemi (U-ETDS) sorunları, Kuzey Marmara özel köprülerinde araçların OGS ve HGS borçları nedeni ile yaşanılan sorunlar detaylı olarak konuşularak TOBB'a yazılmak üzere notları alındı.

Kaynak: Bültenler

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