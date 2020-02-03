KÖRFEZ TİCARET ODASI'NDA Komiteler 2020'ye Hazır

03.02.2020 10:16 | Son Güncelleme: 03.02.2020 10:17

Körfez Ticaret Odası'nda komite toplantıları yapılarak 2020 çalışma sistemleri ve planlamaları yapıldı.

Körfez Ticaret Odası'nda komite toplantıları yapılarak 2020 çalışma sistemleri ve planlamaları yapıldı. KTO Başkanı Recep Öztürk'ün katılımı ile yapılan toplantılarda üye ziyaretlerinden sektörel toplantılara pek çok konu ele alındı. 15 komite ile yapılan toplantılarda Öztürk komitelerin odalar için önemine değinirken ''komiteler çalışırsa meclis çalışır, komiteler çalışırsa yönetim çalışır. 'Dedi.

2020'DE KOMİTELER YİNE ÇOK AKTİF OLACAK

Körfez Ticaret Odası'nda çok verimli bir 2019 yılı geçiren KTO Komiteleri yapılan toplantılarla yol haritalarını belirlediler. Yapılan üye ziyaretlerinde üye sorunlarının tespiti ile ilgili yapılması gerekenler, üye ziyaretlerinde üyelerin ürettikleri ürün ve hizmetlerin listelenmesi, ihracat potansiyeli olan üyelerin belirlenmesi, üye ziyaret raporu ve bilgi güncelleme anketinin ziyaretlerde yaptırılmasının önemi, yeni kayıtların aranması, ziyaretlerde Körfez Ticaret Odası'nın salonlarının kullanımı hakkınnda bilgilendirmelerin yapılması, üye oryantasyon programı, komitelerin odamızda yapacağı sektörel toplantılar, komitelerimizin 2020 eğitim taleplerinin alınması,2020 fuar takvimi ve yapılacak olan fuar ziyaretleri, odamız Web Sayfasının kullanımı KTO sosyal medya hesaplarının kullanımı ve etkileşimi arttırmak amacı ile yapılacak çalışmalar, meclis toplantısı, komite sunumları ve Üye Tanıtımları olmak üzere pek çok konu detaylı olarak yapılan toplantılarda görüşüldü.

Kaynak: Bültenler