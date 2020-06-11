Körfez sokakları elden geçiriliyor Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde kilit parke ve bordür taşı döşeme çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Körfez Belediyesi, ilçe genelinde ulaşım ağını genişletmek adına çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu kapsamda, Hacı Osman Mahallesi Nihal Atsız sokakta araç geçişini rahatlatan ve vatandaşların da yoğun olarak kullandığı bölgede, Fen İşleri Müdürlüğü ekiplerince, kaldırım, bordür ve kilit parke taşı çalışması gerçekleştirildi. Körfez'in tüm mahallelerinde vatandaşların istek ve talepleri doğrultusunda çalışmalarını sürdüren Körfez Belediyesi tarafından, asfalt yama, kaldırım, bordür yenileme ve kilitli parke taşı döşeme çalışmalarının aralıksız süreceğini belirtildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA