Körfez Şeyda Caddesi daha konforlu oluyor

11.12.2019 10:54 | Son Güncelleme: 11.12.2019 10:54

Kocaeli genelindeki yolların bakım, onarım ve yenileme çalışmalarına önem veren Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, yolların daha konforlu olması için çalışmalarını sürdürüyor. Bu doğrultuda yapılan çalışma kapsamında Körfez Yavuz Sultan Selim Mahallesi Şeyda Caddesi'nde asfalt serimi gerçekleştirildi. Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından yapılan çalışmada bin 200 metre uzunluğundaki caddeye aşınma asfaltı serildi.

BİN 700 TON ASFALT

Asfalt serimi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri tarafından kısa sürede gerçekleştirildi. Çalışma kapsamında bin 700 ton aşınma asfaltının serimi yapıldı. Yapılan çalışmayla vatandaşların caddeyi daha konforlu bir şekilde kullanması sağlandı.

KALDIRIM İMALATI DA YAPILIYOR

Şeyda Caddesinin daha güzel bir görünüme kavuşmasını amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, asfalt seriminin yanı sıra caddede kaldırım imalatı yapıyor. Kaldırım imalatı kapsamında bordür taşlarının döşemesi tamamlanırken, parke taşlarının dizilmesine başlandı. Kaldırım imalat çalışmalarının kısa sürede bitirilmesi hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler