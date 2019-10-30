Körfez Savunma Konseyi Toplantısı'nda "güvenlik ve istikrar" vurgusu

30.10.2019 23:54

Umman'ın başkenti Maskat'ta düzenlenen 16. Ortak Körfez Savunma Konseyi Toplantısı'nda üye ülkelerin güvenlik ve istikrarının bölünmez bir bütün olduğu vurgulandı.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi ve Savunma Bakanı Muhammed bin Selman'ın katılmadığı toplantının ardından yayımlanan sonuç bildirisinde, "Konsey üyesi devletlerin güvenlik ve istikrarı bölünmez bir bütündür. Bu ülkelerden herhangi birine yapılan saldırı üye ülkelerin tamamına yapılmıştır." ifadesine yer verildi.

Sonuç bildirisinde sözlerine yer verilen Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Genel Sekreteri Abdullatif bin Raşid ez-Zeyyani, toplantıya katılan Savunma Bakanlarının KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri komutanlıklarının harcadığı özel çabalardan duydukları memnuniyeti dile getirdiğini aktardı.

Bakanların, KİK üyesi ülkelerin silahlı kuvvetleri ile dost ve müttefik ülkeler arasında devam eden iş birliğini takdir ettiğini kaydeden Zeyyani, toplantıda bölgesel gelişmeleri, bölgede devam eden çatışmaları ve bunun KİK ülkelerinin emniyet, güvenlik ve çıkarlarına yönelik tehlikeleri ve etkilerinin ele alındığını ifade etti.

Zeyyani, Arap Körfezi sularında uluslararası dolaşım özgürlüğünün korunmasının önemini vurgulayan bakanların, 14 Eylül'de Suudi Arabistan'ın milli petrol şirketi Saudi Aramco'ya ait iki tesise düzenlenen saldırıyı kınadığını belirtti.

KİK Genel Sekreteri Zeyyani, ayrıca, Savunma Bakanlarının, Suriye'de terör örgütü DEAŞ elebaşı Ebubekir el-Bağdadi'nin ölü ele geçirildiği operasyona övgüde bulunduğunu dile getirdi.

Kaynak: AA