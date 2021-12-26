SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanıDinçer AKBİR / KÖRFEZ(Kocaeli), (DHA) - Kocaeli Körfez Pisti'nde, Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali bin 500 metrelik asfalt ve toprak yolda yapıldı.

HABERİ PAYLAŞ: Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş!

KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ( Kocaeli ), (DHA) - Kocaeli Körfez Pisti'nde, Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali bin 500 metrelik asfalt ve toprak yolda yapıldı. Yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

TOSFED'in düzenlediği 2021 Demir Berberoğlu Sezonunun son yarışı olan Türkiye Rallikros Şampiyonası finali, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Pisti'nde düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla bin 500 metre yarı asfalt yarı toprak pistte oluşturulan parkurda, pilotlar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Şampiyonada kategori 1'de Ali İşeri, kategori 2'de Burak Başlık, kategori 3'de Kemal Gamgam, kategori 4'te Buğra Can Kılıç birinci oldu.

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

OYDER Başkanı Turgay Mersin: Hızlı bir şekilde ÖTV matrahlarının güncellenmesi gerekiyor

 Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Küresel Açe Diasporası'nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi Açıklaması

Son dakika gündem: Cumhurbaşkanı Erdoğan "Küresel Açe Diasporası"nın düzenlediği etkinliğe video mesaj gönderdi Açıklaması

 Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Türkiye'nin Sibirya'sı Göle: -30

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title