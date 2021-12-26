KÖRFEZ, KOCAELİ (DHA) - SPOR Körfez Pisti'nde ralli heyecanı

Dinçer AKBİR/ KÖRFEZ( Kocaeli ), (DHA) - Kocaeli Körfez Pisti'nde, Türkiye Rallikros Şampiyonası'nın finali bin 500 metrelik asfalt ve toprak yolda yapıldı. Yarışmacılar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı.

TOSFED'in düzenlediği 2021 Demir Berberoğlu Sezonunun son yarışı olan Türkiye Rallikros Şampiyonası finali, Kocaeli'nin Körfez ilçesindeki Körfez Pisti'nde düzenlendi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin katkısıyla bin 500 metre yarı asfalt yarı toprak pistte oluşturulan parkurda, pilotlar şampiyonluk için kıyasıya yarıştı. Şampiyonada kategori 1'de Ali İşeri, kategori 2'de Burak Başlık, kategori 3'de Kemal Gamgam, kategori 4'te Buğra Can Kılıç birinci oldu.