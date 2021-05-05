Körfez Nihal Atsız Caddesi'nde ulaşım artık daha güvenli

Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Nihal Atsız Caddesi'nde altyapıyı sağlamlaştırmak için menfez yapılırken caddenin bozulan yolunun 100 metrelik kısmında asfalt serimi yapıldı.

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından Körfez ilçesinde üst yapıçalışmaları yapılıyor. Körfez İlçesinde yolların daha konforlu ve güvenli olması için çalışmalar yürüten Fen İşleri ekipleri, Nihal Atsız Caddesi'ndeki eksiklikleri gidererek vatandaşın hizmetine sundu.

ULAŞIMA KONFOR GETİRMEK İÇİN

Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri ekipleri kentin dört bir tarafındaki çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez ilçesi Nihal Atsız Caddesi'nde altyapıyı sağlamlaştırmak için 2 çarpı 2 metre menfez yapımı da tamamladı. Cadde'de 157 ton binder asfalt serimi yapıldı. Yolun bozulan 100 metrelik kısmı asfaltlanarak düzeltildi.

NİHAL ATSIZ CADDESİ'NDE MENFEZ VE ASFALTLAMA YAPILDI

Körfez Nihal Atsız Caddesi'nde yolun yukarısından aşağıya gelen trapez kanalların yağmur suyu hattı ile menfeze bağlanmasıyla bölgenin daha güvenli bir altyapıya sahip olması sağlandı. Menfez çevresinde olası toprak kaymasını engellemek için ayrıca taş duvar yapıldı.

Kaynak: Bültenler