Körfez krizinin çözümü arifesinde Sisi'den BAE'ye sürpriz ziyaret

13.11.2019 17:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 17:16

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, resmi ziyaret için Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) gitti.

Mısır resmi haber ajansı MENA'ya konuşan Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Basim Radi, Sisi'nin Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan ile görüşeceğini belirtti.

Görüşmede Arap ülkelerinin milli güvenliği ve bölgenin karşı karşıya kaldığı zorluklarla baş edilmesi gibi konulardaki koordinasyonun değerlendirileceğini ifade eden Radi, ikili ilişkiler ve bölgesel konuların da ele alınacağını söyledi.

BAE resmi haber ajansı WAM da Mısır Cumhurbaşkanı Sisi'nin ziyareti kapsamında ikili stratejik ilişkiler, bölgesel gelişmeler ve iki ülkeyi ilgilendiren konuların ele alınacağını bildirdi.

Sisi'nin programının detayları hakkında kamuoyuna bilgi verilmedi.

- Katar'daki Körfez Futbol Şampiyonası

Sisi'nin sürpriz BAE ziyaretinin, Katar'da 24 Kasım'da başlayacak Körfez Futbol Şampiyonası'na Suudi Arabistan, BAE ve Bahreyn'in katılacaklarını açıklamasının ardından gelmesi dikkati çekti.

Katar'a ambargo uygulayan üç Körfez ülkesinin de şampiyonaya katılacaklarını açıklaması Körfez krizinin çözümü konusunda olumlu bir hava oluşturdu.

Krizde çözüm sinyalleri

BAE Abu Dabi Veliaht Prensinin eski danışmanı Prof. Dr. Abdulhalik Abdullah, dün Twitter hesabından paylaştığı mesajında, "Körfez krizinin çözümüne yönelik önemli gelişmeler yaşandığını" ifade etmişti

Kuveyt Dışişleri Bakan Yardımcısı Ahmed Nasır es-Sabah da Kuveyt resmi haber ajansına yaptığı açıklamada, "Gelecek günlerde Körfez krizinin çözümüne yönelik olumlu gelişmeler yaşanacak." demişti.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Doha'nın Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) ülkeleri arasındaki krizin giderilmesi için müzakerelere hazır olduğunu söylemişti.

- Katar'a ambargo ile başlayan kriz

Katar ve Körfez ülkeleri arasındaki kriz Suudi Arabistan, Mısır, BAE ve Bahreyn'in 5 Haziran 2017'de Katar'a siyasi ambargo kararı ile başlamıştı.

Bu adımın ardından Ürdün, Yemen ve Cibuti gibi bazı ülkeler de ambargoya destek verdiklerini açıklamıştı.

Kaynak: AA