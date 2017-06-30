Körfez Kaymakamlığı'nda Tadilat Çalışması

Körfez Belediyesi'ne bağlı ekipler, Körfez Kaymakamlığı içerisinde ihtiyaç duyulan noktalarda tadilat yapıldı.



Kamu kurumlarındaki iyileştirme çalışmaları Körfez Müftülüğü'ne ait yeni binada da devam ediyor. Körfez Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan binanın iç tefrişat kısımları yapılıyor. Bazı kurumların ihtiyaçları doğrultusunda teknik hizmetler alanındaki atölyelerde mobilyalar yapılarak teslim ediliyor. Çalışmalar kapsamında ihtiyaç duyulan noktalardaki duvarlarda boyama çalışmaları yapıldı.



Körfez Belediyesi olarak her zaman kurumlara destek olduklarını belirten Başkan Baran, "Kurumlar arası hiçbir ayrım göstermeden onların eksiklerini giderme noktasında göreve geldiğimizde söz verdik. Bu sözün gereğini de yerine getiriyoruz. Tüm hizmetler, daha güzel bir Körfez için" dedi. - KOCAELİ