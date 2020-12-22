Körfez Kart için ihale yapıldı
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Körfez Kart için ihale yapıldı

22.12.2020 15:13 | Son Güncelleme: 22.12.2020 15:16
Körfez Kart için ihale yapıldı

Körfez Belediyesi, sosyal yardım amaçlı elektronik alışveriş kartı alım ihalesini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi, sosyal yardım amaçlı elektronik alışveriş kartı alım ihalesini gerçekleştirdi.

Körfez Belediyesi tarafından sosyal yardım amaçlı kullanılan Körfez Kartlar için yeni dönem ihalesi gerçekleştirildi. Körfez Belediyesi Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen ve belediyenin sosyal medya hesaplarından da canlı olarak yayınlayan ihaleye, Set Kurumsal Hizmetler A.Ş., Yeni Mağazacılık A.Ş. 101 ve Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş. katıldı.

1 milyon 473 bin 131 lira maliyetin yer aldığı ihalede, Set Kurumsal 1 milyon 168 bin 554 TL, Metropol Kurumsal Hizmetler A.Ş. 1 milyon 414 bin 147 lira, Yeni Mağazacılık A101 ise 1 milyon 543 bin 270 TL teklif sundu. Destek Hizmetler Müdür Vekili Ersin Çöpoğlu Başkanlığında gerçekleştirilen ihalede teklifler tek tek incelendi.

İhale kapsamında kapalı zarf usulü ile verilen teklifler tek tek okunurak kayıt altına alındı. İhale kapsamında alımı yapılacak alışveriş kartları ile 12 ay süreyle anlaşmalı olan marketlerde ihtiyaç sahipleri alışverişlerini gerçekleştirecek. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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