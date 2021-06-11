Körfez işçisine sözleşme farkları ödendi

Körfez Belediyesi'nde çalışan KÖRPAŞ ve kadrolu işçiler ile geçtiğimiz ay imzalanan sözleşme sonucunda doğan geriye dönük olan alacakları bugün itibari ile işçilerin hesaplarına yatırıldı.

Körfez Belediyesi'nde çalışan KÖRPAŞ ve kadrolu işçiler ile geçtiğimiz ay imzalanan sözleşme sonucunda doğan geriye dönük olan alacakları bugün itibari ile işçilerin hesaplarına yatırıldı.

Körfez Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında KÖRPAŞ ve kadrolu işçileri ilgilendiren Toplu İş Sözleşmesi, Nisan ayında imzalanmıştı. Körfez Belediyesi'nin tarihine geçecek işçiye yönelik hakların verildiği sözleşmede; en düşük yevmiye 137 TL olurken, giydirilmiş tüm haklar içerisinde net en düşük çalışan ücreti 5 bin 129 TL olmuştu. Buna ekstra olarak Başkan Söğüt, tüm işçilere seyyanen yılda 760 TL'yi bulan günlük 2 TL daha zam eklemişti.

Sözleşme kapsamında ayrıca Körfez Belediyesi işçilerine, ilk defa 500 TL 1 Mayıs İşçi Bayramı ikramiyesi eklenirken, Ramazan Bayramı için 500, kurban bayramı için de 1.000 TL ek ikramiye verilmişti. Tüm sosyal ücretlere de enflasyon oranında zam yapılan sözleşmenin ikinci yılında da işçilere enflasyon +1 puan olarak zam yapılması kararlaştırılmıştı.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, imza töreninde işçilerin geçmişe dönük farklarının da tek parça halinde ödeneceğini belirtmesi, işçileri sevindirmişti. İlk defa mayıs ayında 1 Mayıs ve Ramazan Bayramı ikramiyesini alan işçilere dün de toplamda 2 milyon 500 bin TL'yi tutarındaki fark ödemeleri hesaplarına yatırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı