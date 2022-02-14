Körfez İşbirliği Konseyi, Doha'da Taliban temsilcileri ile toplantı düzenledi

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), " Afganistan'ın emrivaki yönetimi" olarak nitelendirdiği Taliban temsilcileri ile Katar'ın başkenti Doha'da bir toplantı yaptığını duyurdu.

KİK'ten yapılan yazılı açıklamada, üye ülkelerin temsilcilerinin " Afganistan'ın emrivaki yönetiminin (Taliban) temsilcileri ile Doha'da bir araya geldiği" belirtildi.

Söz konusu toplantıda KİK temsilcilerinin, Afganistan halkına insani yardımlar ulaştırmak için uluslararası desteklerin önemine dikkati çektiği ve Afganistan'a yönelik KİK'in değişmez tutumunu vurguladıkları kaydedildi.

Afganistan'da ulusal uzlaşı ve Afgan halkının tüm kesimlerini kapsayacak mutabakata dayalı bir siyasi çözümün önemine dikkati çekilen KİK açıklamasında, kadın hakları ve eğitimini de kapsayan insan hak ve hürriyetlerine saygının önemine işaret edildi.

Açıklamada ayrıca, KİK temsilcilerinin bahsi geçen toplantıda "emrivaki yönetim" olarak nitelendirdikleri Taliban'a, "Afganistan topraklarının, terör grupları veya uyuşturucu örgütlerince kullanımına izin verilmemesi" çağrısı yaptığı aktarıldı.

Suudi Arabistan, Katar, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn, Kuveyt ve Umman'dan oluşan KİK, 1981 yılında kurulmuştu.