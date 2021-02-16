Körfez İşbirliği Konseyi, BM'nin Yemen'deki siyasi çözüm çabalarını destekliyor

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizinde kapsamlı bir siyasi çözüm için gösterdiği çabaları desteklediğini duyurdu.

Körfez İşbirliği Konseyi (KİK), Birleşmiş Milletler'in (BM) Yemen krizinde kapsamlı bir siyasi çözüm için gösterdiği çabaları desteklediğini duyurdu.

KİK tarafından yapılan açıklamada, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf'ın, Yemen Dışişleri Bakanı Ahmed Avad bin Mubarek'le Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'da bir araya geldiği belirtildi.

Açıklamaya göre, Genel Sekreter Hacraf, KİK'in BM'nin Yemen'de yaşanan krizin siyaset yoluyla çözülmesine yönelik çabalarını desteklediğini söyledi. Hacraf, Yemen krizinin, KİK'in temsil ettiği Körfez girişimi, BM'nin 2216 sayılı kararı ve kapsamlı ulusal diyalog konferansı temelinde siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini kaydetti.

Konseyin, Yemen'in tekrar güven ve istikrara kavuşmasını istediğini söyleyen Hacruf, Yemen hükümetinin kontrolünde olan yerlerde gerçekleştirdiği kalkınma ve iyileştirme hamlelerinin Konsey tarafından takdirle karşılandığını ifade etti.

KİK'in "diplomatik çabalara önem verme" açıklamasının, ABD Başkanı Joe Biden yönetiminin Yemen'deki Suudi liderliğindeki Arap koalisyon operasyonlarına verdiği desteğin sona erdiğini açıklamasından günler sonra gelmesi dikkati çekti.

BM Güvenlik Konseyi (BMGK), 2015 yılının Nisan ayında, Yemen özel oturumunda 2216 sayılı bir karar almıştı. Kararla Husiler ile Yemen'de yıkıcı rol oynayan eski rejim liderlerine silah ambargosu getirilmişti. 2216 sayılı kararda ayrıca, İran destekli Husiler ve Salih yanlısı güçlerin saldırılarını ve sivilleri öldürmeyi durdurmaları ve kentlerden çekilmeleri istenmişti.

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekrem Biçeroğlu