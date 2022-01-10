Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı - Haberler
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Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı

Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediyesi tarafından başlatılan halk meclisleri köylerde devam etti.

SÖĞÜT, BİLECİK (İHA) - Körfez Belediyesi tarafından başlatılan halk meclisleri köylerde devam etti.

Belediye Başkanı Şener Söğüt, başkan yardımcıları, meclis üyeleri ve ilgili birim müdürleri ile birlikte Kalburcu, Naip, Şemsettin ve Elmacık köylerinde gerçekleştirilen halk meclislerine katıldı. Muhtarlarla birlikte köyün eksik noktalarını gezen, onların taleplerini dinleyen Söğüt, yerinde inceleme yaparak çözüm için de gerekli talimatları verdi. Başkan Söğüt ilk olarak Kalburcu Köyü'ne geçti. Burada muhtar Mustafa Köse ile bir araya gelen Söğüt, beraber vatandaşların ilettiği ve muhtarın tespit ettiği eksiklikleri inceledi. Söğüt, özellikle Kalburcu'ya doğalgaz gelmesi ile birlikte büyük bir kolaylık olduğunu belirterek, üstyapı çalışmalarının da hızla devam ettiğini belirtti.

Talepleri dinledi

Başkan Söğüt daha sonra Naip, Şemsettin ve Elmacık köylerinde incelemelerde bulundu. Büyükşehir ile birlikte köylerin eksikliklerini gidermek adına önemli adımlar attıklarını belirten Başkan Söğüt, köy grup yollarının yenilendiğini, Naip-Kalburcu yolunun da asfalt seriminde sona gelindiğini belirtti.

"Doğalgazla buluşturuyoruz"

Köylerin doğalgazla buluşmasında da çalışmaların devam ettiğini belirten Başkan Söğüt, "Tek tek köylerimiz doğalgazla buluşuyor. Bu kapsamda çalışmalar devam ediyor. Bizler için şehir merkezindeki mahalleler ile köylerimiz arasında bir fark yok. Orada ne varsa, köylerimizde de aynısı oluyor" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı

Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı

Körfez'in kırsal mahallelerinde halk meclisi toplandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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