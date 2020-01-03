Körfez'in dört bir yanında hummalı çalışma

03.01.2020 11:09 | Son Güncelleme: 03.01.2020 11:14

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi, vatandaşlardan gelen talepler ve ekiplerin cadde taraması ile oluşturulan program doğrultusunda her gün ilçenin dört bir köşesinde, aynı anda birden çok çalışma yürütüyor.



Körfez Belediyesi ekipleri, kaldırım ve bordür onarım çalışmalarını kış aylarında da ara vermeden sürdürüyor. Körfez Belediyesi'nin çağrı merkezine ulaşan talepler ve ekiplerin cadde taraması ile oluşan program doğrultusunda her gün ilçenin dört bir köşesine dağılan ekipler, öncelikli olarak yayaların yürüyüş güvenliğini göz önünde bulundurarak kaldırım ve bordür yenileme çalışmalarını sürdürüyor.



Şehrin muhtelif noktalarında bordür, asfalt ve kaldırım çalışması gerçekleştiren Körfez Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Atalar, Fatih, Hacı Osman ve Mimar Sinan mahallelerinde çalışma yürüttü. Bazı sokaklarda parkeler tamamen yenilenirken, bazı cadde ve sokaklarda da küçük dokunuşlar ile kaldırımlar daha kullanışlı hale getirildi.



Öte yandan Körfez Belediyesi, esnafın kullanmış olduğu ölçü ve tartı aletlerinin kontrol ve muayenesi için bildirim verilmesi için işlemlerin 2 Ocak itibari ile başladığını belirterek, son günün 28 Şubat'a kadar devam edeceğini belirtti. Açıklamada işletme sahiplerinin belirlenen tarihler aralığında beyanname, damga ve muayene işlemleri için Körfez Belediyesi Ruhsat Denetim Müdürlüğü'ne başvurulması istendi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA