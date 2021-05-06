Körfez ilçesindeki hasarlı binalar yıkıldı
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Körfez ilçesindeki hasarlı binalar yıkıldı

Körfez ilçesindeki hasarlı binalar yıkıldı
Bültenler - Haberler | Güncel

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesinde tespit edilen hasarlı binaların yıkımını gerçekleştirdi.

Kocaeli'de ağır hasarlı olarak tespit edilen veya boş kaldığı için atıl durumda olan hasarlı binaların yıkımına başlandı. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, ilçe Belediyesinden gelen talep üzerine Körfez ilçesinde tespit edilen binaların yıkımına başladı.

DEPREME HAZIRLIK

Kocaeli'yi depreme hazırlama sözü veren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, bu kapsamda 1999 Marmara Depreminde hasar gören Karamürsel İlçesindeki binaya ilk kepçeyi kendi vurmuştu. Depreme hazırlık ve vatandaşların can güvenliği için tehdit oluşturan binalar yıkılmaya devam ediyor.

TEHLİKE ARZ EDEN BİNALAR

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nce 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nden en fazla etkilenen kentte, hasar gören ve atıl durumda olduğu için tehlike arz eden binaların yıkım çalışmaları devam ediyor. Bu kapsamda ilçe belediyelerince belirlenen binalar, Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanlığı Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü'nce yıkılıyor. Kocaeli genelinde yapılacak çalışmaların ilk ayağı Körfez İlçesinden başlatıldı.

2 BİNA YIKILDI, 8 BİNA YIKILACAK

İlçe belediyesince belirlenen 10 bina Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Planlama Şube Müdürlüğü'nce yıkılacak. Bu kapsamda Yeni Yalı Mahallesi'nde belirlenen 2 bina ekipler tarafından yıkıldı. Gerekli önlemlerin alındığı yıkım işlemi sorunsuz bir şekilde tamamlandı. Körfez ilçesinde belirlenen 8 bina daha önümüzdeki günlerde yıkılacak.

Kaynak: Bültenler

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