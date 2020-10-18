Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
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Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

18.10.2020 09:38 | Son Güncelleme: 18.10.2020 09:42
Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesine bağlı 5 mahallenin altyapısına yönelik baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, Körfez ilçesine bağlı 5 mahallenin altyapısına yönelik baştan sona yenileme çalışmaları yapıyor.

Kocaeli'nin Körfez ilçesinde toplam 77 km uzunluğunda altyapının yapılacağı yenileme çalışmaları, 5 mahallede yoğun bir şekilde devam ediyor. Körfez Belediyesi ile yapılan protokol kapsamında altyapısı tamamlanan bölgelerin üstyapı asfaltlanma çalışmaları da yapılıyor. İSU Genel Müdürlüğü tarafından ilçeye bağlı Güney, Fatih, Barbaros, Mimar Sinan ve Sevindikli Mahallelerinde yapılan boru döşeme çalışmalarında içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu altyapısı yapılıyor.

Toplam 77 km uzunluğunda altyapının yenileneceği projenin başladığı süre zarfında 5 mahallede 8.6 km uzunluğunda içme suyu, 6.1 km uzunluğunda kanalizasyon ve 1.7 km uzunluğunda yağmur suyu altyapısı tamamlandı. Ağırlıklı olarak Güney ve Fatih Mahallelerinde yapılan çalışmalar belirlenen program çerçevesinde devam ediyor.

İSU Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmaları nedeniyle bozulan yolların üstyapısını düzenlemek için asfalt çalışması yapıyor. Körfez Belediyesi ile geçtiğimiz yıl protokol yapan İSU Genel Müdürlüğü, altyapısı tamamlanan Kuğu, Konak, Şenlik, Ufuk, Atakan ve İsmail Ozan sokakları ile Hürriyet caddesinde asfalt ve yama çalışmaları yaptı. Yapılan çalışmalarda toplam 1373 ton asfalt kullanılarak sokakların üstyapı çalışması tamamlandı. İlçede altyapısı tamamlanan cadde ve sokakların asfalt ve yama çalışmaları, program çerçevesinde devam edecek.

İSU Genel Müdürlüğü Körfez ilçesinde toplamda 5 mahallede yapılacak olan çalışmalarda, 38 kilometre uzunluğunda içme suyu, 31 kilometre uzunluğunda kanalizasyon ve 8 kilometre uzunluğunda yağmursuyu hattı ile birlikte toplamda 77 kilometre uzunluğunda altyapı hattı imalatı yapılacak. - KOCAELİ

Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor
Körfez ilçesinde altyapı ve üstyapı çalışmaları sürüyor

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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