Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları sürüyor Körfez ilçesindeki altyapı çalışmaları tüm hızı ile devam ediyor

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde altyapı çalışmaları gerçekleştiriyor. Yatırımı değerlendiren Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın,"Körfez ilçemizdeki Fatih ve Güney Mahallelerinde toplam 77 km uzunluğunda altyapı inşa ederek, yaşanan problemleri tamamen çözeceğiz" dedi.

ALTYAPI HATLARI DÖŞENİYOR

İl genelinde program çerçevesinde yatırımlar gerçekleştiren İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesine bağlı Güney ve Fatih Mahallelerinde içmesuyu, kanalizasyon ve yağmursuyu altyapısı imalatı yapıyor. Körfez İlçesi Güney ve Fatih Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Projesi kapsamında yapılan çalışmalarda, Fatih ve Güney Mahallelerinin çeşitli cadde ve sokaklarında toplam 4 km uzunluğunda içmesuyu ve kanalizasyon hattı boru imalatları tamamlandı.

BÜYÜKAKIN" İKİ MAHALLE SAĞLIKLI ALTYAPIYA KAVUŞACAK"

Körfezde yürütülen çalışmaların belirledikleri program çerçevesinde devam ettiğini ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, proje kapsamında toplam 76 km uzunluğunda altyapı hattı yenileyeceklerini kaydetti. Başkan Büyükakın, "Körfez ilçemize bağlı Fatih ve Güney Mahallelerinde altyapı problemleri yaşanıyordu. Gelişen yerleşim alanları ve buna bağlı olarak artan nüfus ile birlikte mevcut altyapı hatları yetersiz kalıyordu. Hatların ekonomik ömrünü tamamlaması ile birlikte hazırladığımız projeye, bu yılın Mart ayında inşaat çalışmalarına başladık. İki mahallede boru imalatlarımızı sürdürüyoruz. Şimdiye kadar 4 km uzunluğunda içmesuyu, kanalizasyon hattı inşa ettik. Toplam 77 km uzunluğunda boru imalat çalışmalarını 2021 yılı başlarında tamamlayacağız. Böylelikle Fatih ve Güney Mahallelerini sağlıklı altyapıya kavuşturarak yaşanan altyapı problemlerini tamamen çözeceğiz. "dedi.

Başkan Büyükakın, tamamlanan altyapı çalışmalarının ardından yapılan protokol ile üstyapı asfalt çalışmalarının da İSU Genel Müdürlüğü tarafından gerçekleştireceklerini de sözlerine ekledi.

76 KM ALTYAPI YAPILACAK

Körfez İlçesi Güney ve Fatih Mahalleleri İçmesuyu, Kanalizasyon ve Yağmursuyu İnşaatı Projesi kapsamında İSU Genel Müdürlüğü tarafından karşılanacak düktil font borular ile 37.260 metre uzunluğunda içmesuyu hattı, 30.848 metre uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 8.117 metre uzunluğunda yağmursuyu hattı imalatı yapılacak.

48.2 MİLYON LİRAYA MAL OLACAK

Toplam 76 km uzunluğunda boru imalatının ve üstyapı asfalt çalışmalarının yapılacağı çalışmalar, 48.2 milyon liraya mal olacak. Projenin, Mart 2021 tarihinde tamamlanması hedefleniyor.

Kaynak: Bültenler