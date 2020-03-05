Körfez ilçesi otoban yolu kenarına 800 adet fidan dikildi

05.03.2020 09:30 | Son Güncelleme: 05.03.2020 09:30

Bu kapsamda son yapılan çalışmalar, Körfez ilçesi otoban yolu İzmit yönünün, Hacı Osman Mahallesi kısmında kalan yol kenarı oldu. Bu bölgede geçmiş yıllarda dikilmiş fakat kuruyarak eksilen ağaçların yerine, 800 adet yeni fidan dikilerek tamamlama çalışması gerçekleştirildi.

BOŞ ALANLARDA TAMAMLAMA ÇALIŞMASI YAPILDI

Otoban yolu yan tarafında Hacı Osman Mahallesi'ne bakan kısımda yapılan ağaçlandırma çalışması, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri tarafından gerçekleştirildi. Geçmiş yıllarda fidanların dikildiği alanda kuruyarak eksilen ağaçların yerine 800 adet Toros Sediri fidan dikildi. Dikilen fidanlar ile alanın yeşil örtüsü arttırılarak görsel anlamda zenginleşmesi sağlandı.

Kaynak: Bültenler