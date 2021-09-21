Körfez Himmetli muhtarından Büyükşehir'e hizmet teşekkürü - Haberler
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Körfez Himmetli muhtarından Büyükşehir'e hizmet teşekkürü

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Körfez Himmetli muhtarından Büyükşehir'e hizmet teşekkürü

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda genişletme çalışması yapıldı.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda genişletme çalışması yapıldı. Yolun dar olması sebebiyle herhangi bir olumsuz durum yaşanmaması için genişleten Büyükşehir, plent miks temel ve asfalt serimi yaparak yolu vatandaşların hizmetine sundu. Yolda yağmur suyu hattı çalışmaları kapsamında kalan son rötuşlar da yapılıyor.

1300 METRELİK YOL

1300 metre uzunluğundaki Körfez Himmetli Köyü Köseler Nalbantlar mevki köy içi yolunda Büyükşehir Belediyesi Fen İşleri Daire Başkanlığı ekipleri hummalı bir çalışma yürüttü. Genişletilerek güvenli hale getirilen köy yolu, daha sonra asfaltlandı. Yağmursuyu hattı ızgaralarının yerleştirilmesi gibi son rötuşların da en kısa sürede tamamlanacağı Körfez Himmetli Köyünün yolu yenilenmiş oldu.

MUHTAR ACAR: YOL KONFORU SAĞLANDI

Köy muhtarı Mustafa Acar, köylerine yapılan üstyapı çalışması sebebiyle Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti. Yapılan çalışma ile köy yolunun güvenli ve konforlu hale getirildiğini belirten Acar, yolun dar olması sebebiyle sıkıntı yaşadıklarını, yapılan genişletme çalışması ile köy yolundaki sorunun giderildiğini, bölge sakinlerinin artık ulaşımlarını daha rahat sağlayacağını ifade etti.

HİMMETLİ-ASLANLI YOLUNDA ÇALIŞMA

Himmetli köyü Nalbantlar-Oruçlar Aslanlı yolunda ise asfalt söküm ve terasman çalışması çalışmalarına devam ediliyor. Bu çalışmaların da tamamlanması ile Körfez Himmetli Köyünden civar köylere ulaşımın yapıldığı tüm yollar yenilenmiş olacak.

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