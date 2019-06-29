Körfez gerilimden ABD'den yeni adım: Katar'a F-22 Raptor uçakları konuşlandırdı
İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattındaki gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez ülkesi Katar'daki bir askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.
İran'la Amerika Birleşik Devletleri hattında gerilim tırmanmaya devam ederken, ABD, Körfez ülkesi Katar'daki askeri üssüne F-22 Raptor tipi savaş uçakları konuşlandırdı.
ABD Merkez Kuvvetler (CENTCOM) Komutanlığı'ndan yapılan açıklamada, uçakların, Amerikan güçlerinin ve CENTCOM'un sorumluluğundaki bölgelerde çıkarlarının korunması amacıyla konuşlandırıldığı belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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