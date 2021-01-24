Körfez'e bin 500 yeni konut yapılacak

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş, Körfez ilçesinde bin 500 konutun yapılacağı İlimtepe'deki araziyi inceledi.

AK Parti İl Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, İl Başkanı Mehmet Ellibeş, başkan yardımcıları Ahmet Sönmez, Ömer Efe, AK Parti Körfez İlçe Başkanı Ramazan Tuna ve Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ile Körfez ilçesinde devam eden yatırımları inceleyerek, çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Başkan Ellibeş, ilk olarak Körfez Belediyesi tarafından inşa edilen ve 13 bin 565 metrekare kapalı alana sahip 7 katlı Sarnıçhan'ı gezdi.

Selçuklu ve Osmanlı tarzı motiflerle süslenen, içinde tekno market, mağazalar, ofisler ve çocuk oyun alanları bulunan Sarnıçhan'ın ardından yine Körfez Belediyesi tarafından yapılan Körfez Özel Eğitim Uygulama Okulu ziyaret edildi.

Başkan Ellibeş, Körfez İlimtepe Mahallesi'ndeki depreme dayanıklı sosyal konutların inşa edileceği alanı da inceledi.

-"Dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak yuva özlemi son bulacak"

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile TOKİ işbirliğiyle bu yıl Kocaeli'de 6 bin 864 konutun temeli atılacak.

İzmit, Dilovası, Gebze ve Derince'nin yanı sıra bu konutların bin 500'ü Körfez'de inşa edilecek.

Başkan Ellibeş, yaptığı açıklamada, eğitimle ilgili yatırımları her zaman önemsediklerini ve çocuklara her şeyden daha fazla değer verdiklerini belirtti.

Ellibeş, AK Parti döneminde evi olmayan dar gelirli milyonlarca vatandaşın ev sahibi olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Bu, büyük bir güven ve destekle meydana gelmiştir. Evsiz kimse kalmayana kadar devam etmek üzere 18 yıl önce başlayan bu çalışma sayesinde şehirlerimiz daha düzenli yaşama da geçmeye başladı. Şimdi Körfez ilçemizde de bu çalışmaların devamı olarak yapılacak yeni bir projenin hayırlı olmasını diliyorum. İlimizde birçok bölgede buna benzer projelerle vatandaşımız sıcak bir yuva sahibi oldu. Milletimizin desteği ile bu çalışmalara devam edeceğiz. Ülkemiz için üretmeyi sürdüreceğiz. Depreme dayanıklı, sosyal konut projelerinin öncüsü olarak bu yıl ilimizde bu projeyle birlikte 6 bin 864 konutun temelinin atılması planlanıyor. Dar gelirli vatandaşlarımızın sıcak yuva özlemi son bulacak."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şengül Azbay