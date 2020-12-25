Körfez'e 5 yeni iş makinesi
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Körfez'e 5 yeni iş makinesi

25.12.2020 11:25 | Son Güncelleme: 25.12.2020 11:29
Körfez'e 5 yeni iş makinesi

Körfez Belediyesi, araç filosuna 5 yeni iş makinesini daha ekledi.

Körfez Belediyesi, araç filosuna 5 yeni iş makinesini daha ekledi. Başkan Söğüt, 3 milyon liraya yakın bir yatırımı hayata geçirdiklerini belirtti.

Kocaeli Körfez Belediyesi, araç filosuna 5 yeni iş makinesini daha ekledi. Yeni araçların hizmete alımı için de Teknik Hizmetler Alanı'nda tören düzenlendi. Törene Başkan Şener Söğüt dışında Başkan Yardımcıları İbrahim Çırpan, Osman Yurt ve Levent Yılmaz ile birim müdürleri ve çalışanlar katıldı. Belediye hizmetlerinde iş makineleri çok önemli olduğunu söyleyen Başkan Söğüt, "Bugün toplamda 5 iş makinemizi araç filomuza katmış olduk. Belediye hizmetlerinde iş makineleri çok önemli. Yaptığımız altyapı ve üst yapı çalışmalarında, istinat çalışmalarında iş makinelerinden önemli ölçüde faydalanıyoruz. Bu anlamda bir mini ekskavatör, bir tanesi 30 tonluk paletli kazıcı yükleyici olmak üzere 5 tane iş makinemizi 3 milyon liraya yakın yatırım ile filomuza kattık. Burada Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızın da katkısı oldu. Park ve Bahçeler Müdürlüğümüze ağaç yonga makinesi aldık. Ağaç dallarını burada öğüterek kompost hale getiriyoruz ve bunlardan gübre elde ederek tekrar doğaya kazandırıyoruz. Bahçe toprağı ihtiyacımız için de bir eleme makinesi aldık" dedi.

Her geçen yıl eksiklerini tamamladığını söyleyen Başkan Söğüt, "Her geçen yıl ekip ve ekipman anlamında eksiklerimizi tamamlayarak vatandaşın beklediği hizmetleri daha etkin bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. İlçe belediyeleri arasında belki de Türkiye'de ilk defa Fen İşleri Müdürlüğümüz Varlık Yönetim Sistemi'ne geçti. Almış olduğumuz ve çalışmalarının büyük çoğunluğunu tamamladığımız yazılım programı; adrese dayalı kayıtlarının tutulduğu, hangi noktada hangi çalışma yapıldığını görebiliyor ve çalışmada gelinen noktayı görebiliyoruz. Artık gelen talepleri mevcut akıllı haritalar ile ilişkilendirilerek adrese dayalı sistem ile bu çalışmaları sürdüreceğiz. Bu çalışmalar şehrimize, ilçemize hayırlı uğurlu olsun" diye konuştu.

Başkan Söğüt daha sonra yeni iş makinelerine bindi, ilk sürüşü gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Körfez'e 5 yeni iş makinesi
Körfez'e 5 yeni iş makinesi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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