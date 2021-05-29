Körfez'e 400 milyon TL'lik altyapı yatırımı
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Körfez'e 400 milyon TL'lik altyapı yatırımı

Körfez'e 400 milyon TL'lik altyapı yatırımı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye üç yıl içinde 400 Milyon TL'lik yatırımla 400 km'lik altyapı yatırımı yapılacağını söyledi.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, ilçeye üç yıl içinde 400 Milyon TL'lik yatırımla 400 km'lik altyapı yatırımı yapılacağını söyledi.

Körfez'in genelinde başlatılan altyapı çalışmaları aralıksız devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve İSU tarafından ihaleleri gerçekleştirilen altyapı çalışmaları; içme suyu, kanalizasyon, yağmur suyu hatları ve dere ıslahlarını kapsıyor. Ayrıca ilçe genelinde belirlenen noktalarda da terfi istasyonları inşa ediliyor. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de ilçedeki altyapı çalışmalarından dolayı Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın'a teşekkür etti.

İSU Genel Kurulu'nda bir konuşma yapan Başkan Şener Söğüt, "Körfez Belediye Başkanı olarak İSU tarafından yapılan ve yapılacak yatırımları gördüğümüzde ilçemiz en fazla yatırımı alacak belediyeler arasında. Bu noktada Başkanımız Tahir Büyükakın'a, İSU Genel Müdürümüz ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. 3 yıl içerisinde toplamda 400 milyon TL'lik yatırım almış olacağız 400 milyonluk yatırım ile birlikte baktığımızda ilçemiz altyapısı da 400 kilometrelik yeni bir hatla örülecek adeta. Bu neredeyse Kocaeli ile Ankara arasındaki mesafe. Tamamlandığında Körfez'in altyapısı tamamen yenilenmiş olacak" dedi.

Öte yandan Körfez Belediyesi, ilçe genelindeki ağır ve orta hasarlı binaların yıkım işlemleri kapsamında Karayakuplu ve Belen Mahallesi'nde bulunan binaların yıkımlarını gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Körfez'e 400 milyon TL'lik altyapı yatırımı
Körfez'e 400 milyon TL'lik altyapı yatırımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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