Körfez Doğu Bölgesinde altyapı çalışmaları başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü Körfez ilçesinin doğu bölgesinde yer alan 5 mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturmak için çalışmalara başladı

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinin doğu bölgesinde yer alan 5 mahalleyi sağlıklı altyapıya kavuşturmak için hazırladığı proje kapsamında yapılacak çalışmalara, Çamlıtepe Mahallesi'nde içmes uyu hattı imalatı ile başladı. Başlanılan yatırım çalışmalarının Körfez ilçesine hayırlı olması temennisinde bulunan Marmara Belediyeler Birliği ve Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnsanlarımızın sağlığı ve mutluluğu için çalışıyoruz. Hedefimiz olan "Altyapıda Sıfır Problem" ve "Mutlu Şehir Kocaeli"kapsamında hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz."dedi.

5 MAHALLEYE SAĞLIKLI ALTYAPI

Kocaeli genelinde 2021 yılında 470 milyon lira yatırım gerçekleştirecek Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, yatırım programında yer alan Körfez İlçesinin doğu bölgesinde yer alan Kuzey, Esentepe, Yeniyalı, Çamlıtepe ve Yavuz Sultan Mahallelerinde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatları yenilemek için hazırladığı projenin ihalesini tamamlayarak çalışmalara başladı.

ÇAMLITEPE MAHALLESİNDE ÇALIŞMALAR BAŞLADI

Çamlıtepe Mahallesi, Öğretmenler Caddesi ile Kuyu Sokak'ta başlanılan içme suyu hattıimalatıçalışmalarında, mevcut altyapının ekonomik ömrünü tamamlaması ve sık sık arızalar meydana gelmesinden dolayı bölgenin düzenli içme suyu ihtiyacını karşılamak için 150 ve 100 mm çapında düktil font borular kullanılıyor.

BAŞKAN BÜYÜKAKIN, "KÖRFEZ İLÇEMİZE HAYIRLI OLSUN"

Körfez ilçesinde yaptıkları altyapı ve çevre yatırımları ile birlikte şehrin çehresinin değiştiğini aktaran Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın, "İnsanlarımızın sağlığı ve mutluluğu için yaptığımız çalışmalar ile hedefimiz olan "Altyapıda Sıfır Problem" ve "Mutlu Şehir Kocaeli"kapsamında hizmet ve yatırımlarımızı gerçekleştiriyoruz. Bunun için, Kocaeli'mizin her bir karış toprağına önem veriyoruz. Bundan dolayı 2021 yılı yatırım programımızı hazırlayarak ihalelerimizi gerçekleştirdik. Körfez ilçemizin altyapılarını yenilemek için iki ayrı ihale yaptık. İhale süreçlerinin ardından şehrin değişik noktalarından çalışmalarımıza başladık. Yapılacak altyapı çalışmaları ile birlikte Körfez ilçemizin altyapı problemlerini, çözmüş olacağız. Körfez ilçemizi ilmek ilmek işleyerek hayat katacak bu önemli altyapı ve üstyapı projelerin ilçede yaşayan hemşerilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.

TOPLAM 165 KM ALTYAPI HATTI YAPILACAK

Proje kapsamında 5 mahallenin cadde ve sokaklarında yapılacak altyapı çalışmaları kapsamında toplam 88 km uzunluğunda içme suyu hattı, 65 km uzunluğunda kanalizasyon hattı ve 12 km uzunluğunda yağmur suyu hattı olmak üzere toplam 165 km altyapı hattı imalatı yapılacak. Ayrıca, Yavuz Selim Mahallesi'nde 5000 m3 kapasiteli içme suyu deposu ve terfi merkezi, 215 metre yatay sondaj yapımı ile 3 adet manevra odası revizyonu gerçekleştirilecek. Yeniyalı Mahallesi'nde de 151 metre uzunluğunda dere ıslahı yapılacak.

ÜSTYAPI YAPILACAK

İSU Genel Müdürlüğü, Körfez ilçesinde yapılacak altyapı nedeniyle bozulan yolların üstyapı çalışmalarını da yapacak. Üst yapı çalışmaları için ihaleler gerçekleştirildi. Altyapı çalışmalarının ardından bozulan yolların asfalt, asfalt yama ve parke bordür çalışmaları yapılarak, vatandaşların sıkıntıları kısa bir süre içerisinde tamamlanacak.

169 MİLYON LİRA YATIRIM

Körfez doğu bölgesinin altyapı hatlarının yenilenmesi, kullanılacak düktil font borular ve üst yapı ile birlikte proje, toplam 169 milyon liraya mal olacak. Çalışmaların, 2023 yılının ilk aylarından bitirilmesi hedeflenmekte.

Kaynak: Bültenler