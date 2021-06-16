Körfez Dışişleri Bakanları, İran'a nükleer müzakerelere katılması çağrısı yaptı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Körfez Dışişleri Bakanları, İran'a nükleer müzakerelere katılması çağrısı yaptı

Körfez Dışişleri Bakanları, İran'a nükleer müzakerelere katılması çağrısı yaptı
Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız - Haberler | Güncel

Körfez Dışişleri Bakanları, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen uluslararası görüşmelere katılmalarının zorunlu olduğunu, Tahran'ın da bu görüşmelere ciddi bir şekilde katılmasının gerektiğini vurguladı.

Körfez Dışişleri Bakanları, İran'ın nükleer programına ilişkin yürütülen uluslararası görüşmelere katılmalarının zorunlu olduğunu, Tahran'ın da bu görüşmelere ciddi bir şekilde katılmasının gerektiğini vurguladı.

Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'ta Bahreyn Dışişleri Bakanı Abdullatif ez-Zeyyani'nin başkanlığında yapılan Körfez İşbirliği Konseyi'ne (KİK) bağlı Körfez Dışişleri Bakanları 148'inci Dönem Toplantısının ardından yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, İran'ın Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı'na (UAEA) karşı sorumluluklarını yerine getirmemekteki ısrarı kınanarak, "KİK ülkelerinin bu bağlamdaki uluslararası müzakerelere katılımının gerekliliği" çağrısında bulunuldu.

İran'ın nükleer müzakerelere ciddiyetle katılması çağrısı yapılan açıklamada, Tahran'ın bölgenin istikrar ve güvenliğini daha fazla gerginliğe sokmaması istendi.

Açıklamada, KİK'in, İran'ın nükleer dosyasıyla ilgili ortak çıkarlar ve istikrarın güçlendirilmesini sağlamaya yönelik, etkin bir şekilde ilgilenmeye hazır olduğu vurgulandı.

İran'ın güzel komşuluk, egemenliğe saygı, içişlerine müdahil olmama gibi ilkelere bağlı kalmasının zorunlu olduğu vurgulanan açıklamada, Yemen'deki İran destekli Husilerin Suudi Arabistan topraklarına saldırılar düzenlediği hatırlatılarak, uluslararası toplumdan Husilerin, Suudi topraklarına füzeli ve bomba yüklü insansız hava araçlarıyla saldırılarının durdurulması için hareket etmeleri istendi.

Körfez Dışişleri Bakanlar toplantısında ayrıca, İran'ın Irak'ta, Suriye'de, Yemen'de ve diğer yerlerde Arap ulusal güvenliğini tehdit eden terörist örgüt ve mezhepçi milislere destek vermeyi sürdürmesi kınandı.

Başta Suudi Arabistan olmak üzere, Körfez ülkeleri, Tahran'ı Arap ülkelerinin içişlerine karışmak ve bölgede yayılmacı bir ajandaya sahip olmakla suçluyor.

Öte yandan Filistin meselesine de yer verilen açıklamada, İsrail'in Filistin halkına karşı saldırılarını ve ihlallerini sürdürmesi de kınandı.

Etiyopya'daki Hedasi Barajı'na ilişkin Mısır ve Sudan'ın su güvenliğinin öncelikli olduğu vurgulanırken, tüm tarafların çıkarlarını dikkate alan çözüme katkı sağlayacak her türlü çabaya destek verileceğinin altı çizildi.

Suriye, Yemen, Lübnan, Ürdün, Fas ve Libya'daki genel durumların mercek altına alındığı toplantıda, Arap dünyasının içişlerine müdahalenin kabul edilemez olduğu yinelendi.

Suudi Arabistan'ın başkeni Riyad'da bir günlük yapılan toplantıya Körfez ülkeleri Dışişleri Bakanlarının yanı sıra, KİK Genel Sekreteri Nayif el-Hacraf da katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hamdi Yıldız

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Muharrem İnce Emmanuel Macron Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hande Erçel Acun Ilıcalı Mehmet Ali Erbil Farah Zeynep Abdullah
Spor Fatih Terim Şenol Güneş Sergen Yalçın Roland Garros Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Körfez Dışişleri Bakanları, İran'a nükleer müzakerelere katılması çağrısı yaptı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.6.2021 21:44:48. #1.14#

title