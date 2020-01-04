Körfez'de yılın ilk meclisi yapıldı

04.01.2020 17:11 | Son Güncelleme: 04.01.2020 17:16

KOCAELİ (İHA) – Körfez Belediyesi'nde 2020 yılının ilk meclis toplantısını 14 gündem maddesinin görüşerek tamamladı.



Körfez Belediyesi'nde 2020 yılının ilk meclisi gerçekleştirildi. Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantı, saygı duruşu ile başladı. 2019 yılını değerlendiren Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "2019 yılı bizler için daha çok geçen dönemden kalan işlerin tamamlanması, bir takım eksik asfalt ve yama çalışmalarımızın tamamlanmasıyla geçti. 2020 yılı ise Stratejik Planımızda da yer aldığı gibi proje hazırlama ve bazı projelerin de başladığı bir yıl olacak. Bunun yanında gerekli kurumlara ve STK'lara desteklerimiz de devam edecek" dedi.



Başkan Şener Söğüt'ün açılış konuşması sonrasında saygı duruşunda bulunuldu ve maddeler tek tek görüşüldü. Mülkiyeti belediyeye ait olan ve Kocaeli Üniversitesi Körfez Kampüsü'ndeki bazı bölümlerin üniversiteye 10 yıllığına tahsisi ile ilgili de bilgi veren Başkan Şener Söğüt, "Bu bölümlerde önümüzdeki yıl 6 ve 7 bölüm meslek yüksekokulu ile ulaştırma ve lojistik yüksekokulu açılacak. Rektörümüzle de konuştuk. 4 yıllık ulaştırma ve lojistik yüksek okulu ve meslek yüksek okullarımızın da faaliyet göstermesi ile önümüzdeki yıl 5 bin civarında bir öğrenci olacak. Bunun hazırlığı içindeler" dedi.



Mevcut sözleşmeli personellerin görev süresinin uzatılması ile ilgili madde de oy birliği ile kabul edilirken, Başkan Söğüt, "Mevcut belediyemizde çalışan sözleşmeli personelimiz. 50 personelimiz var. Bunların sözleşmelerinin tamamını yeniliyoruz. Kimsenin ekmeğiyle oynamayız" dedi.



Daha sonra Denetim Komisyonu Üyeliği için seçimler gerçekleştirildi. Denetim Komisyonu üyeliğine; AK Parti'den Ayşe Hacet Aşar ve Doğan Orak ile İYİ Parti'den Ender Oğuz seçildi. Gündem maddelerinin tek tek görüşülmesinin ardından dilek ve temenniler kısmına geçildi. Başkan Şener Söğüt, meclis üyeleri tarafından iletilen sorulara tek tek cevap verdi. Şubat ayı meclisinin 4 Şubat Salı günü saat 15.00'de yapılması kararlaştırıldı. - KOCAELİ

Kaynak: İHA