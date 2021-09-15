Körfez'de yelkenler fora
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği ya da desteklediği etkinliklerle, kentin spor kültürünü ve marka değerini geliştirmeye devam ediyor.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi düzenlediği ya da desteklediği etkinliklerle, kentin spor kültürünü ve marka değerini geliştirmeye devam ediyor. Başiskele sahili bu hafta sonu Türkiye'nin en önemli su sporu etkinliklerinden birine ev sahipliği yapacak. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yelken Federasyonu iş birliğiyle gerçekleştirilecek Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları'nda 7-15 yaş arasındaki çocuklar yelken açacak.
KÖRFEZ RENGARENK OLACAK
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı Spor Şube Müdürlüğü'nün destek verdiği yarışlar, yelken sporuna gönül veren sporseverler tarafından ilgiyle izlenecek. Dört günlük organizasyonda 16 Eylül'de gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemleri yapılırken, 3 günde ise 3'er yarıştan kadın ve erkek olmak üzere toplam 9 yarışta yelkenler fora olacak. 17 Eylül'de ilk etap Başiskele sahilinde kurulan parkurda başlayacak. Yarışın startının verilmesiyle Körfez rengarenk olacak.
TÜRKİYE GENELİNDE YELKENCİLER
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları, 19 Eylül Pazar günü kadın ve erkek gruplarından 3'er yarışla sona erecek. Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen 150'nin üzerinde sporcunun 50 yelkenliyle rekabet edeceği organizasyonda, kazanan sporcuların ödülleri TYF 2021 ilke kararlarında ilan edildiği şekilde dağıtılacak.
PANDEMİ TEDBİRLERİ
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Optimist Trofesi Yelken Yarışları, pandemi tedbirleri alınarak yapılacak. Sağlık ve güvenlik önlemlerinin alındığı yarışlar için tüm teknelere uyarı levhaları konulacak. Yelkencilerin teknelerini sık sık dezenfekte edeceği yarışta, her katılımcı yeterli sayıda siperlik, maske, dezenfektan ve eldiven bulunduracak. Sporcular, ateş ölçümleri yapılarak teknelerine binecek ve teknelerindeki sosyal mesafeye de dikkat edecek.
YARIŞ PROGRAMI;
16 Eylül 2021 Perşembe
Gün boyu sporcuların yarışma alanına gelip tekneleri ve ekipmanlarını yarışma alanına bırakması ve kayıt işlemlerinin yapılması
17 Eylül 2021 Cuma
09: 00 Alanda toplanma ve kontroller
09: 30 Teknik toplantı
10: 00 Açılış seremonisi Başiskele Belediye Başkanı Yasin Özlü Selamlama Konuşması
11: 00 Sporcuların teknelerini hazırlayıp suya inmesi
12: 00 Yarışma başlangıç alanında hazır bulunmaları ve yarışma başlangıcı
17: 00 Yarışmaların bitişi
18 Eylül 2021 Cumartesi
10: 00 Alanda toplanma ve kontroller
11: 00 Sporcuların suya inmesi
12: 00 Yarışmaların başlangıcı
17: 00 Yarışmaların bitişi
19 Eylül 2021 Pazar
10: 00 Alanda toplanma ve kontroller
11: 00 Sporcuların suya inmesi
12: 00 Yarışmaların başlangıcı
16: 00 Başkan Doç. Dr. Tahir Büyükakın halkı selamlayarak yarışları izlemesi
16: 30 Ödül töreni
16: 35 Dereceye giren sporculara ödüllerini takdim etmesi
17: 00 Program bitişi