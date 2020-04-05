Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı
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Körfez Belediyesi, Körfez, Yaşam

Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

05.04.2020 11:12 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:12
Körfez'de vatandaşlara 5 bin maske dağıtıldı

Körfez Belediyesi, korona virüsle mücadele kapsamında vatandaşlara 5 bin adet maske dağıttı.

Körfez Belediyesi, market ve pazar yerlerinde maske takılmasının zorunlu hale getirilmesinin ardından harekete geçti. İlçe genelindeki tüm pazar yerlerinde denetimleri sıklaştıran zabıta ekipleri, hem pazara gelen vatandaşlara hem de pazar esnafına ücretsiz maske dağıttı. Zabıta ekipleri de sosyal mesafe konusunda hem vatandaşlara hem de pazarcı esnafına uyarılarda bulundu. Pazar girişleri dışında kent içinde kurulan noktalarda vatandaşlara maske dağıtımı da yapıldı. Tütünçiftik, Yarımca ve Hereke'de kurulan stantlarda vatandaşlara maske dağıtımı gerçekleştirilirken, bilgilendirmelerde de bulunuldu.

İlk etapta 5 bin maske dağıtıldığını belirten Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Esnaflarımız ile birlikte kent genelinde vatandaşlarımıza ücretsiz olarak maske dağıtımı sürdüreceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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