Körfez'de vatandaşlar sağlık için yürüdü

04.10.2019 12:24

Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleştirilen 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü etkinliği Tütünçiftlik sahilinde gerçekleştirildi.



Körfez Belediyesi, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliği ile 3-4 Ekim Dünya Yürüyüş Günü kapsamında Tütünçiftlik sahilinde farkındalık oluşturmak adına yürüyüş düzenlendi. Yürüyüşe; Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İlçe Milli Eğitim Müdürü İbrahim Okutan, İlçe Sağlık Müdürü Mahmut Utangaç, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Programda konuşan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, "Hayatta en önemli şey sağlıktır" diyen Başkan Şener Söğüt, "Sağlıklı beslenme, çocuk yaşlarda oldukça önemli. İyi beslenmeli ve sporun hayatın merkezine koymalısınız. Bunun için bu sabah burada bir araya geldik, farkındalık oluşturmak istedik. Biz haftada bir gün toplu olarak bizler de yürüyüş düzenliyoruz. Farkındalık oluşturmak için. Bu konuda spora ilgi ve alakayı göstermek adına rol model olmaya çalışıyoruz" dedi.



Konuşmaların ardından sahilde toplanan vatandaşlar birlikte yürüdü. - KOCAELİ

Kaynak: İHA