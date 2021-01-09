Körfez'de uzlaşının ardından Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar başlıyor
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Körfez'de uzlaşının ardından Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar başlıyor

09.01.2021 20:53 | Son Güncelleme: 09.01.2021 20:56
Körfez'de uzlaşının ardından Suudi Arabistan'dan Katar'a uçuşlar başlıyor

Suudi Arabistan Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Suudi Arabistan Hava Yolları, 3,5 yıl aradan sonra Katar'ın başkenti Doha'ya uçuşların 11 Ocak Pazartesi günü yeniden başlayacağını duyurdu.

Hava yolları şirketinin sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Suud Hava Yolları'yla pazartesi gününden itibaren Cidde ve Riyad üzerinden Doha'ya seyahat et." ifadeleri kullanılarak, ayrıntıya yer verilmedi.

Katar Hava Yolları (Qatar Airways), 7 Ocak'ta Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlarına yeniden başladığını duyurmuştu.

Şirket, Körfez bölgesinde Haziran 2017'de başlayan krizle Suudi Arabistan hava sahasından uçuşlara ara vermişti.

Körfez'de 3,5 yıl sonra uzlaşma

Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Bahreyn ve Mısır, 5 Haziran 2017'de "terör gruplarını desteklediği" suçlamasıyla Katar ile tüm diplomatik ilişkilerini kesmiş ve bu ülkeye ekonomik ambargo uygulamaya başlamıştı.

Katar, söz konusu ülkelerin tüm suçlamalarını reddederken bu durum Körfez bölgesinde krize yol açmıştı.

Krizin sona erdirilmesi için yürütülen çabalar bu yılın başında sonuç verdi.

Kuveyt Dışişleri Bakanı Ahmed Nasır Muhammed es-Sabah, 4 Ocak'ta Suudi Arabistan ile Katar arasındaki kara, deniz ve hava sınırlarının açılması için anlaşmaya varıldığını duyurdu.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Faysal bin Ferhan Al Suud da 5 Ocak'ta El-Ula kentinde düzenlenen 41. Körfez İşbirliği Konseyi (KİK) Zirvesi'nde, Katar'a ambargo uygulayan ülkelerin Doha ile diplomatik ilişkilerini yeniden tesis ettiğini ve ambargonun kaldırdığını açıkladı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zeynep Hilal Karyağdı

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