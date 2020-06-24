Körfez'de temizlik çalışmaları sürüyor Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelere anında müdahale ederek kötü görüntünün önüne geçiyor.

Körfez Belediyesi ekipleri, ilçe genelinde araç ve yaya trafiğinin olduğu bölgelere anında müdahale ederek kötü görüntünün önüne geçiyor.

Körfez Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, yoğun bir şekilde ilçe genelindeki çalışmalarını sürdürüyor. Önemli sanayi ve liman işletmelerinin de ilçe sınırında yer alması sonrasında ekipler bölgelerde toz ve diğer kötü görüntülere karşı hızlı bir şekilde müdahalede bulunuyor. Ekipler tarafından tır ve hafriyat kamyonlarının yoğun olduğu bölgelerde hızlı bir şekilde yıkama ve süpürme işlemi gerçekleştiriliyor. Bu kapsamda da ekipler tarafından son olarak Mimar Sinan Mahallesi'nde giriş ve ara caddelerde temizlik çalışması gerçekleştirildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA