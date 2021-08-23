Körfez'de taekwondo rüzgarı
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Körfez'de taekwondo rüzgarı

Körfez'de taekwondo rüzgarı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

İstanbul'da yapılacak 6. WT Başkanlık Kupası'na taekwondo milli takım adına katılacak 9 ilden yaklaşık 150 milli sporcu, Körfez'de toplu antrenman yaptı.

İstanbul'da yapılacak 6. WT Başkanlık Kupası'na taekwondo milli takım adına katılacak 9 ilden yaklaşık 150 milli sporcu, Körfez'de toplu antrenman yaptı. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'te antrenmana katılarak, sporculara başarılar diledi.

15-23 Eylül 2021 tarihleri arasında İstanbul'da yapılacak 6. WT Başkanlık Kupası'na taekwondo milli takım adına katılacak sporcular, Körfez'de toplu antrenman yaptı. Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü tarafından, Dünya Taekwondo Başkanlık kupası hazırlıkları kapsamında organize edilen kulüpler arası ortak antrenmana; İstanbul, Ankara, İzmir, Çanakkale, Bursa, Yalova, Düzce, Sakarya ve Kocaeli'den Dünya ve Avrupa Şampiyonası derecesine sahip 150 Milli sporcu katılım sağladı.

Körfez Belediyesi Spor Akademisi'nde gerçekleştirilen antrenman programına Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt de katıldı. Milli sporculara turnuvada başarılar dileyen Başkan Şener Söğüt, "Ülkemizi; dünya organizasyonları başta olmak üzere, Türkiye'de düzenlenen yarışlarda da temsil eden siz sporcularımıza güveniyor ve gurur duyuyoruz" dedi.

Yarımca Sahili'nde bulunan Spor Akademisi'nde gerçekleşen antrenman çalışmalarına katılan ve sporcularla uzun uzun sohbet eden Başkan Söğüt, Körfez Uzak Doğu Sporları İhtisas Kulübü Başkanı Aşkın Kahveci'yle de bir araya geldi. Başkan Söğüt ve sporcu Aşkın Kahveci, başlangıç vuruşunu birlikte gerçekleştirdi. - KOCAELİ

Körfez'de taekwondo rüzgarı
Körfez'de taekwondo rüzgarı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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