Körfez'de Sular Isınıyor! BAE Ordusu Yemen'de İlerliyor

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün Sokotra Havalimanı çevresinde konuşlanan BAE'ye bağlı askerler, bugün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandı.

YEMEN ORDU GÜÇLERİ LİMAN İÇİNDE BULUNUYOR

Öte yandan bölgede görev yapan Yemen ordu güçlerinin de halihazırda liman içinde bulunduğu belirtildi.

ASKERİ BİRLİKLERLE BİRLİKTE 6 TANK BULUNUYOR

AA'nın aktardığına göre, BAE'ye bağlı askerler, dün akşam kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının hemen ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerle birlikte, aralarında 6 tankın yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti.

YEMEN BAŞBAKANI GERİLİMİN ANA SEBEBİ OLARAK GÖSTERİLİYOR

BAE askerlerinin Sokotra Adası'na konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve beraberindeki bakanlardan oluşan bir heyetin cumartesi günü adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

BAŞBAKAN, ADADAKİ HAKİMİYETİ KANITLAMAYA ÇALIŞIYOR

Nisan 2016'da göreve başlamasından bu yana Sokotra Adası'na ikinci defa gelen Bin Dağr'ın bu ziyaretle amacının, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek olduğu ifade ediliyor.

BAE, ADA ÜZERİNDE TAM HAKİMİYET SAĞLADI

Aktivistler geçen mart ayında, Cumhurbaşkanı Abdurabbu Mansur Hadi'ye, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri bünyesindeki en büyük ikinci güç olan BAE'nin ada üzerinde tam hakimiyet kurduğu yönünde bir rapor sunmuştu.