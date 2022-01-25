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Körfez'de sokak hayvanlarına mama desteği

Körfez'de sokak hayvanlarına mama desteği
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediyesi ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve yem bıraktı.

Körfez Belediyesi ekipleri, soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için belirlenen noktalara mama ve yem bıraktı.

Körfez Belediyesi, şehir genelinde hakim olan yoğun kar yağışı ve hava sıcaklıklarının eksi derecelere düşmesi nedeniyle sokak hayvanlarını unutmadı. Ekipler, yoğun kar yağışı nedeniyle sokak hayvanları için daha önce belirlenen yemleme istasyonlarına ve doğaya yem bıraktı. Körfez Belediyesi'nden yapılan açıklamada, "Kent genelinde 50'ye yakın yem alanı oluşturduk. Onun dışında da ekiplerimiz belirlenen noktaları sürekli kontrol edilerek yem bırakıyor. Diğer yandan merkeze uzak alanlarda yaşayan ve yem bulamayan sokak canları için ise sürekli olarak doğaya yem bırakılıyor" denildi. - KOCAELİ

Körfez'de sokak hayvanlarına mama desteği

Körfez'de sokak hayvanlarına mama desteği

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Körfez Belediyesi, Sokak Hayvanları, kar, Yerel, Haber

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