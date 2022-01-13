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Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediyesi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı.

Körfez Belediyesi ekipleri, soğuk kış günlerinde yiyecek bulmakta zorlanan sokak hayvanları için besleme noktalarına mama bıraktı.

Körfez Belediyesi, sokak hayvanları için yıl boyunca devam ettirdiği mama desteğini, havaların soğuduğu bu dönemde de artırarak sürdürüyor. Körfez Belediyesi ekipleri, araçlar ile özellikle kentin üst noktalarında kar altındaki bölgelerde dolaşarak sokak hayvanlarının olduğu her yere mama bırakıyor. Düzenli olarak 50'ye yakın noktaya yem bırakan ekipler, kar yağışı dolayısıyla bu sayıyı da arttırdı. - KOCAELİ

Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

Körfez'de sokak hayvanları için mama bırakıldı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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