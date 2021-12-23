Körfez'de Sarıkamış şehitleri unutulmadı - Haberler
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Körfez'de Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Körfez'de Sarıkamış şehitleri unutulmadı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Körfez Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

IĞDIR (İHA) - Körfez Belediyesi, Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı anma etkinlikleri kapsamında program düzenlendi.

Körfez Belediyesi, Kars Ardağan Iğdır Vakfı, Karslılar Derneği ve Tokatlılar Derneği tarafından düzenlenen program, Tütünçiftlik Kültür Merkezi'nde gerçekleştirildi. Programa Belediye Başkan Vekili Faruk Denli, Başkan Yardımcısı Osman Yurt, dernek başkanları, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Türkü ve şiir dinletisinin gerçekleştirildiği gecede, Aşık Maksut Feryadi ve Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Hüseyin Şaşkın sahne aldı. Türkü ve şiir dolu etkinlik, dinleyenlere duygu dolu bir gece yaşattı. - KOCAELİ

Körfez'de Sarıkamış şehitleri unutulmadı

Körfez'de Sarıkamış şehitleri unutulmadı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

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