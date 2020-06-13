Körfez'de pandemiden sonra ilk meclis
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Körfez'de pandemiden sonra ilk meclis

Körfez Belediyesi, pandemi sonrası gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek oylandı.

Körfez'de pandemiden sonra ilk meclis
13.06.2020 11:08 | Son Güncelleme: 13.06.2020 11:12

Körfez Belediyesi, pandemi sonrası gerçekleştirilen Haziran ayı meclis toplantısında 18 gündem maddesi görüşülerek oylandı.

Pandemi sebebiyle ertelenen Körfez Belediye Meclis toplantıları, 2020 yılı Haziran ayı olağan meclis toplantısıyla Belediye Başkanı Şener Söğüt başkanlığında gerçekleştirildi. Tütünçiftlik Kültür Merkezi Kongre Salonu'nda yapılan toplantıda encümen üye seçimi, plan ve bütçe komisyonu üyeleri seçimi, imar ve şehircilik komisyonu üyeleri seçimi, kültür turizm ve sanat komisyonu üyeleri seçimi, çevre ve sağlık komisyonu üyeleri seçimi, sosyal hizmetler komisyonu üyeleri seçimi, eğitim gençlik ve spor komisyonu üyeleri seçimi gerçekleştirildi.

Körfez Belediyesi'nin 2019 Yılı faaliyet raporu, Belediye Meclisi'nin Haziran Ayı toplantısında görüşüldü. Meclis Başkan Vekili Faruk Denli'nin Başkanlığında üyelere sunulan 2019 yılı faaliyet raporu oy çokluğu ile kabul edildi. Meclis toplantısında muhalefetin sorularını yanıtlayan Başkan Şener Söğüt, "Tüm meclis üyelerimiz, ilçemizin daha güzel, daha huzurlu olması, ilçemizde yaşayan insanların mutlu, huzurlu olduğu bir kentin çabası içindeler. Bundan hiç kimsenin şüphesi yok. Özellikle faaliyetlere her zaman bir muhalefet bakış açışı olması lazım. Muhalefet yaptığı eleştirilerle hızımıza hız katıyor. Hepimizin ortak gayesi Körfez'i yarınlara taşımak. Bunun için gece gündüz çalışıyoruz" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı İlimtepe'de yapılacak olan Millet Bahçesi Projesini onayladığını belirten Başkan Şener Söğüt, "Millet Bahçesini ilçemize kazandırıyoruz. İlçemizin kent meydanlarına ihtiyacı var. Yarımca'da, Mehmet Akif Ersoy Cami'nin batı tarafı ve hemen karşısındaki alanda kent meydanı projemizi hazırladık 2020 ve 2021 yılları içerisinde hayata geçireceğiz. Güney ve Fatih Mahallelerinde alt yapı çalışmaları başladı. Çevre, alt, üst yapı, sosyal ve kültürel çalışmalarımızın tamamını planladık. Tek tek hayata geçireceğiz. Ne söz verdiysek onu yapacağız. Bir sözümüzde Kanun Hükmünde Kararname ( KHK) ile belediyemizde çalışmaya başlayan mesai arkadaşlarımıza Haziran ayında ücretlerinde iyileştirme yapacağız demiştik. Bu arkadaşlarımız da, emeklerinin karşılığını alacaklar" diye konuştu.

Konuşmaların ardından 18 gündem maddesi görüşülerek karara bağlandı. 2019 mali yılına ait Körfez Belediyesi bütçe kesim hesabının görüşülmesi, Plan ve Bütçe komisyonuna havale edilerek, 16 Haziran Salı günü meclisin tekrar toplanmasına oy birliği ile karar verildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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