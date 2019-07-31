Körfez'de nefes kesen çekişme

3 ayrı kategoride 29 sporcunun katılımına sahne olan hafta sonunda maxi ve super grup 20 tur, bu yıl açılan ve büyük çekişmeye sahne olan Super Production grubu ise 15 tur üzerinden ikişer yarış yaptılar.

Yarışların tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreninde, dereceye giren sporcular ödüllerini Eskişehir Büyükşehir Belediyesi Spor Daire Başkanı Neşet Arduç ve yarışın üst düzey görevlilerinden aldılar.

Kaynak: Bültenler