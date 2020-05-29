Körfez'de muhtarlara maske dağıtıldı
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Körfez'de muhtarlara maske dağıtıldı

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm mahalle muhtarlarına maske dağıttı.

Körfez'de muhtarlara maske dağıtıldı
29.05.2020 18:28 | Son Güncelleme: 29.05.2020 18:31

Körfez Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm mahalle muhtarlarına maske dağıttı.

Körfez Belediyesi korona virüsle mücadelesini sürdürüyor. Bu kapsamda Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'ün talimatları doğrultusunda Muhtarlık İşleri Müdürlüğü tarafından tüm muhtarlıklara maske bırakıldı.

Konu ile ilgili açıklama yapan Muhtarlık İşleri Müdürü Özcan Efe, "Belediyemizin kamu kurumlarına ve vatandaşlarımıza maske dağıtımı devam ediyor. Muhtarlıklarımıza da Başkanımızın talimatı ile maske bıraktık. Sadece kent merkezinde değil, köylerdeki muhtarlarımıza da maskelerini ulaştırarak teslim ettik" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

Manşet

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