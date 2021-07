Körfez'de minikler futbol turnuvası düzenlendi

Körfez Belediyesi tarafından merhum İzzet İbiş anısına düzenlenen minikler futbol turnuvasının finali nefesleri kesti.

Körfez Belediyesi tarafından Kocaeli futbolunun duayen isimlerinden, geçtiğimiz yıllarda hayatını kaybeden Yeniyalı Barbarosspor Başkanı İzzet İbiş adına düzenlenen minikler futbol turnuvası muhteşem finale sahne oldu. Alparslan Türkeş Spor Kompleksi'nde gerçekleştirilen turnuvanın finalinde gülen İlimtepe Gençlerbirliği'ni 5-0 ile geçen Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor oldu. Üçüncülük maçında ise Körfez Belediyesi Gençlerbirliği, Taşköprü Birlikspor'u 2-1 ile geçti.

Çok sayıda davetli katıldı

Turnuvanın final gecesinde, Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez Garnizon Komutanı Gökhan Güllüoğlu, Belediye Başkan Yardımcıları Faruk Denli ve Osman Yurt, KASKF Başkanı Murat Aydın, Körfez Amatör Kulüpler Birliği Başkanı Tarık Gürgen, kulüp yöneticileri, STK temsilcileri ve çok sayıda davetli katıldı. Final gecesinde ilk olarak üçüncülük ve dördüncülük maçı gerçekleştirildi. 11-12 yaş gurubunda 13 takımın katıldığı turnuvanın üçüncülük maçı; Körfez Belediyesi Gençlerbirliği ve Taşköprü Birlikspor arasında gerçekleştirildi. Gülen tarafın Körfez Belediyesi Gençlerbirliği Spor Kulübü'nün olduğu maçta miniklerin eğlenceli anlar yaşadı. Üçüncülük maçının hemen ardından ise merakle beklenen final karşılaşmasına geçildi.

Dostluk kazandı

Konfetiler eşliğinde sahaya çıkan iki takımın minikleri seyiriciyi selamladı. Başlama vuruşu ile birlikte heyecan maç boyunca devam etti. Körfez Belediyesi Hereke Yıldızspor, oynadığı maç sonunda kupayı kazanmayı başarırken, minikler kaybeden takımın sporcularını da tebrik ederek, örnek davranış sergiledi. Maç sonrasında da kupa seronomisine geçildi.

13 takım 260 sporcu

Körfez Belediyesi'nin düzenlediği turnuvaya 11-12 yaş grubu turnuvasında; A Grubu'nda Kirazlıyalı, Taşköprü Birlik, Körfez Vefaspor ve Herges, B Grubu'nda Körfez GB, Serkan Karaduman FK, İlimtepe GB ve Körfez Atılım, C Grubu'nda Çamlıtepe, Esenspor, Trabzonspor FK, H.Yıldız ve Yeniyalı takımları yer aldı. Tüm takım sporcularına sertifika takdim edildi. Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, İzzet İbiş'in ailesine plaket takdim etti.

"2 yılda 50 milyon TL'lik yatırım"

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, Körfez'e 2 yılda 7 tesis kazandıracaklarını belirterek, "En büyüğü olan 35 milyon TL'lik kapalı spor salonu için ihaleyi 2 ay içinde gerçekleştireceğiz. Önemli yatırımlar yapıyor, desteğimizi her zaman sunuyoruz. Kocaelispor'dan tutun amatör spor kulüplerimize kadar maddi, manevi ve tesis anlamında bugüne kadar her türlü desteği verdik. Amacımız başarılara yenilerini eklemek. Spor anlamında altyapıyı güçlü oluşturmak istiyoruz. Güzel bir turnuva oldu. Miniklerimiz ter döktü, koştu, koşturdu. Kupayı almak için her biriniz büyük gayretler sarf etti. Bu tür organizasyonların bir tane şampiyonu olur ama hepiniz birer şampiyonsunuz" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

